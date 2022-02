Главные концерты марта: от Шнура до Ёлки

Суровый, но душевный Сергей Шнуров представит праздничную программу на сцене "Барвиха Luxury Village", Ёлка исполнит любимые хиты и композиции с новой электронной пластинки "ЯАVЬ" и еще три знаковых концерта первого месяца весны.

Starcardigan

Жанр – электропоп

Видео:YouTube/Masaru Ando

В конце 2010-х в России можно найти немало групп, создающих электропоп, но по-настоящему интересных – раз, два и обчелся. Среди них – проект из Владивостока Starcardigan. Одна из любимых групп Ильи Лагутенко, записывающая умную, меланхоличную и при этом очень сочную синтезаторную музыку, регулярно выступает на крупнейших опен-эйрах Китая и Южной Кореи, а вот в Москве – не так часто, как хотелось бы. На мартовском концерте приморские артисты презентуют последний альбом Aragwi и в обязательном порядке исполнят свою версию "кармэновского" хита "Лондон, гудбай!" – один из лучших поп-каверов 2019 года.

3 марта, 21:00

Powerhouse, Гончарная, 7/4

Билеты – 400 рублей

EIMIC

Жанр – инди-рок

Видео:YouTube/eimicmusic

Группа EIMIC (которая когда-то называлась Everything Is Made in China) – уже легенда московской независимой рок-сцены. "Китайцы" с самого начала создавали музыку на английском, свой первый альбом записали в Канаде и на европейских опен-эйрах выступали гораздо чаще других отечественных команд. В 2014-м EIMIC прекратили свое существование, но пару лет назад в обновленном составе вернулись к концертной деятельности. На мартовском концерте "китайцы" представят не только материал с последней пластинки Acquired Taste, но и программу видеоарта.

6 марта, 20:00

"16 Тонн", Пресненский Вал, 6, строение 1

Билеты – от 500 рублей

Тима Белорусских

Жанр – мамбл-рэп

Видео:YouTube/Kaufman Label

В 1988 году главным кумиром у женской тинейджерской аудитории был Юрий Шатунов – участник синти-поп проекта "Ласковый май", чей самый большой хит назывался "Белые розы". Прошло вот уже тридцать лет, но тема цветов остается актуальной. Главный кумир 2019-го – 20-летний минчанин Тима Белорусских, чей хит называется "Незабудка". Мартовский концерт юного рэпера, как нетрудно догадаться, приурочен к Международному женскому дню.

7 марта, 23:00

RED, Болотная набережная, 9, строение 1

Билеты – от 1400 рублей

"Ленинград"

Жанр – ска-панк

Видео:YouTube/Вечерний Ургант

Продолжая тему праздника, Сергей Шнуров тоже решил поздравить дам, только не со сцены клуба с бюджетными билетами, а на крупной и гламурной концертной площадке, посещение которой предполагает коктейльный дресс-код. Как впишется самая народная группа страны в интерьеры "Барвихи", вы можете узнать сами, если, конечно, готовы заплатить за билет 15000 рублей.

9 марта, 20:00

"Барвиха Luxury Village", 8-й километр Рублево-Успенского шоссе, Барвиха

Билеты – от 15000 рублей



Ёлка

Жанр – поп

Видео:YouTube/ЯАVЬ

Елизавета Иванцив – универсальная поп-артистка, экспериментирующая с разными стилями. Знаете ли вы, например, о том, что у Ёлки есть сайд-проект "ЯАVЬ", который в январе выпустил дебютную пластинку? Это весьма приятный коктейль из экспериментальной электроники и текстов о борьбе с одиночеством. Есть огромная вероятность, что на мартовском концерте в "Тоннах" Иванцив познакомит и с новым материалом.

29 марта, 20:00

"16 Тонн", Пресненский Вал, 6, строение 1

Билеты – от 2500 рублей