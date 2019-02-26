Главные концерты марта: от Шнура до Ёлки

Суровый, но душевный Сергей Шнуров представит праздничную программу на сцене "Барвиха Luxury Village", Ёлка исполнит любимые хиты и композиции с новой электронной пластинки "ЯАVЬ" и еще три знаковых концерта первого месяца весны.
Starcardigan
Жанр – электропоп
Видео:YouTube/Masaru Ando
В конце 2010-х в России можно найти немало групп, создающих электропоп, но по-настоящему интересных – раз, два и обчелся. Среди них – проект из Владивостока Starcardigan. Одна из любимых групп Ильи Лагутенко, записывающая умную, меланхоличную и при этом очень сочную синтезаторную музыку, регулярно выступает на крупнейших опен-эйрах Китая и Южной Кореи, а вот в Москве – не так часто, как хотелось бы. На мартовском концерте приморские артисты презентуют последний альбом Aragwi и в обязательном порядке исполнят свою версию "кармэновского" хита "Лондон, гудбай!" – один из лучших поп-каверов 2019 года.
3 марта, 21:00
Powerhouse, Гончарная, 7/4
Билеты – 400 рублей
EIMIC
Жанр – инди-рок
Видео:YouTube/eimicmusic
Группа EIMIC (которая когда-то называлась Everything Is Made in China) – уже легенда московской независимой рок-сцены. "Китайцы" с самого начала создавали музыку на английском, свой первый альбом записали в Канаде и на европейских опен-эйрах выступали гораздо чаще других отечественных команд. В 2014-м EIMIC прекратили свое существование, но пару лет назад в обновленном составе вернулись к концертной деятельности. На мартовском концерте "китайцы" представят не только материал с последней пластинки Acquired Taste, но и программу видеоарта.
6 марта, 20:00
"16 Тонн", Пресненский Вал, 6, строение 1
Билеты – от 500 рублей
Тима Белорусских
Жанр – мамбл-рэп
Видео:YouTube/Kaufman Label
В 1988 году главным кумиром у женской тинейджерской аудитории был Юрий Шатунов – участник синти-поп проекта "Ласковый май", чей самый большой хит назывался "Белые розы". Прошло вот уже тридцать лет, но тема цветов остается актуальной. Главный кумир 2019-го – 20-летний минчанин Тима Белорусских, чей хит называется "Незабудка". Мартовский концерт юного рэпера, как нетрудно догадаться, приурочен к Международному женскому дню.
7 марта, 23:00
RED, Болотная набережная, 9, строение 1
Билеты – от 1400 рублей
"Ленинград"
Жанр – ска-панк
Видео:YouTube/Вечерний Ургант
Продолжая тему праздника, Сергей Шнуров тоже решил поздравить дам, только не со сцены клуба с бюджетными билетами, а на крупной и гламурной концертной площадке, посещение которой предполагает коктейльный дресс-код. Как впишется самая народная группа страны в интерьеры "Барвихи", вы можете узнать сами, если, конечно, готовы заплатить за билет 15000 рублей.
9 марта, 20:00
"Барвиха Luxury Village", 8-й километр Рублево-Успенского шоссе, Барвиха
Билеты – от 15000 рублей
Ёлка
Жанр – поп
Видео:YouTube/ЯАVЬ
Елизавета Иванцив – универсальная поп-артистка, экспериментирующая с разными стилями. Знаете ли вы, например, о том, что у Ёлки есть сайд-проект "ЯАVЬ", который в январе выпустил дебютную пластинку? Это весьма приятный коктейль из экспериментальной электроники и текстов о борьбе с одиночеством. Есть огромная вероятность, что на мартовском концерте в "Тоннах" Иванцив познакомит и с новым материалом.
29 марта, 20:00
"16 Тонн", Пресненский Вал, 6, строение 1
Билеты – от 2500 рублей