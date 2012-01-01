Психолог Яушева объяснила популярность песен "Бобр" и "Сигма бой"

Интернет-хит про бобра, который сидит за столом, набрал огромную популярность в России – в соцсетях под него снято более сотни тысяч коротких видеороликов. Это далеко не первый случай, когда незамысловатые и порой странные по содержанию песни становятся вирусными. Вместе с экспертом разбираемся, почему такая музыка заедает в голове и как избавиться от надоедливого мотива.

"Интернет, пожалуйста, сжалься"

Фото: vk.com/Вячеслав Скрипка

В начале 2025 года многодетный отец и упаковщик мебели из Зернограда Ростовской области Вячеслав Скрипка неожиданно стал лидером российских чартов – на первые строчки попала его песня "Бобр". Многочисленным слушателям особенно полюбился бодрый мотив и незамысловатый текст: "Сидим с бобром за столом вдвоем, на ужин готовим полено".

Прежде всего, трек запустил новый танцевальный тренд. Пользователи воспроизводят текст "Бобра" в движениях: в частности, на словах "вдвоем" – имитируя игру в "цу-е-фа", показывают ножницы, а "готовим полено" – бьют рукой по столу так, будто режут что-то. Кроме того, в соцсетях под песню активно снимают юмористические ролики на разные сюжеты.

Композиция стала настолько вирусной, что слушатели не могут выбросить ее из головы. А некоторые и вовсе отмечают, что приевшийся мотив мешает им спать. Из-за этого они в шутку призывают удалить трек со всех площадок, потому что "больше не выдерживают".

"Интернет, пожалуйста, сжалься. Хватит мне эту песню в ленту подкидывать. Ради бобров", – взмолился пользователь соцсетей.

В свою очередь, в интервью изданию "Комсомольская правда" автор "Бобра" Вячеслав Скрипка признался, что создал песню случайно, взяв за основу известный мем Bobr, kurwa (когда поляк крайне эмоционально отреагировал на случайную встречу с животным). В тот момент певец слушал мелодию к будущему хиту, которую написал его друг и коллега Андрей Попов, и у него сама собой "вырвалась" первая строчка.



Вячеслав Скрипка музыкант Я не воспринимаю этот трек просто как смешную песню. Принимаю ее как что-то доброе, вот она дарит людям позитив какой-то. Они ее слышат, у них поднимается настроение, им хочется жить, подвигаться.

Не менее трендовый трек – Sigma Boy ("Сигма бой") в исполнении 11-летней Бэтси (настоящее имя – Светлана Чертищева) и 12-летней Марии Янковской. Причем он заслужил известность не только в России, но и зарубежом, заняв седьмую строчку чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs.

Композиция запомнилась слушателям благодаря своему энергичному припеву: "Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy, каждая девчонка хочет танцевать с тобой". Сигма-бой, к которому обращаются исполнительницы, – это "очень самоуверенный мальчишка", в то время как ему самому никто не нужен, в него влюбляются "все девчонки", пояснила в интервью порталу "Вокруг ТВ" Светлана Чертищева.



Светлана Чертищева певица Идею придумал мой папа, а на нас ее протестировали. Мы ее немного додумали – стали делать "сигму", – это когда ты поочередно вытягиваешь губы вперед как поцелуйчик и широко улыбаешься.

Термин "сигма" стал популярен в Сети в 2023 году. Это независимые от чужого мнения мужчины, которые настолько самодостаточны, что не придают значения социальной иерархии и не стремятся к лидерству. "Сигму" показывают особым выражением лица – "сигма-фейсом". Это еще один известный мем, который основан на высмеивании техники мьюинга. Изначально она представляла собой комплекс упражнений при проблемах с асимметрией челюсти и лица. В интернете же в этом увидели гримасу, которую начали повторять в шутку и при этом надувать губы, проводить пальцем по подбородку и скулам, якобы показывая "крутость".



На данный момент под Sigma Boy снято более 11 миллионов роликов для соцсетей, большинство из них – танцевальные.

Песни – "ушные черви"

Для описания мотивов, постоянно "заедающих" в голове, используют понятие earworm (от англ. – ушной червь). В свою очередь, феномен, связанный с их запоминанием, является естественным свойством человеческого мозга – он фиксирует все яркие песни, чтобы структурировать реальность, рассказала Москве 24 психолог Дарья Яушева.

"То есть в памяти остаются мелодии, которые простые, имеют запоминающийся ритм и многократно повторяющийся припев", – добавила эксперт.



Дарья Яушева психолог Навязчивой также становится композиция, вызывающая яркие эмоции. Причем это может быть и радость, и грусть, и ностальгия. Это связано с активностью областей мозга, отвечающих за эмоции и память, таких как миндалевидное тело и гиппокамп.

Также, чтобы добиться популярности своих работ, многие музыканты используют "эффект Зейгарник": в случаях с музыкой он работает таким образом, что заставляет разум воспроизводить одну и ту же песню, если она не была дослушана до конца (например, после прослушивания короткого отрывка в соцсети). Подобные повторения – мысленная попытка завершить начатое, указала психолог.

Не менее эффективна для "вирусности" и нестандартность песни, считает Яушева. В частности, она может вызывать красочные ассоциации, содержать выразительные образы, сопровождаться необычными жестами или просто иметь нетипичное начало.

По словам психолога, избавиться от "приевшейся" композиции получится, занявшись чем-то сложным. Она пояснила, что любая деятельность, которая требует концентрации, переключает внимание человека. Как вариант – стоит решить математическую задачу или начать читать книгу.

"Еще стоит попробовать дослушать песню до финала. Это позволит "закрыть" незавершенный цикл в голове. Или осознанно переиграть мотив: представить себе, будто "отматываешь" его, а затем сознательно заканчиваешь", – посоветовала эксперт.

Наконец, не лишним будет и банально заменить одну навязчивую мелодию другой. В результате мозг переключится с уже надоевшего мотива на новый, подытожила Яушева.