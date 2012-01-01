Гости "Библионочи-2025" узнают секреты создания мультфильмов и нарисуют историю семьи

В 2025 году акция "Библионочь" пройдет в столице с 26 на 27 апреля. В библиотеках и культурных центрах под девизом "Страницы Победы" состоится более 1,7 тысячи концертов, спектаклей, лекций, квестов, творческих встреч. О самых интересных событиях – в материале Москвы 24.

Программы для детей

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингарев

"Библионочь" пройдет в столице в 14-й раз. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году акция будет посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.





Наталья Сергунина заместитель мэра Москвы Проект объединит порядка 400 культурных площадок — почти вдвое больше, чем в прошлый раз.

Традиционно акцию откроет программа для детей. В библиотеке № 214 имени Ю. А. Гагарина пройдет постановка "Василий Теркин", которую подготовил Театр теней. А в библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова покажут диафильмы по русской классике и народным сказкам, иллюстрированные отечественными художниками. Гости в том числе увидят знаменитые картины Виктора Васнецова "Богатыри", "Аленушка" и "Иван-царевич на Сером Волке".

В библиотеке № 188 юные посетители смогут принять участие в мастер-классе "Хохломская роспись". Гости не только познакомятся с историей и техникой старинного русского промысла XVII века, но и создадут собственное деревянное панно.

Узнать секреты создания мультфильмов можно будет в читальне № 172 на мастер-классе студии, которая возрождает традиции советской анимации.

Кроме того, родителей и детей приглашают на спортивные мероприятия. Например, проверить себя на выносливость можно будет на мастер-классе по карате, который пройдет в библиотеке № 130.

Патриотические флэшмобы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Многие культурные площадки будут проводить патриотические флешмобы "Письма Победы" и "Час памяти". На первом гости познакомятся с фронтовыми письмами-треугольниками, а также смогут отправить послания ветеранам и героям специальной военной операции.

На втором участникам предложат написать или даже нарисовать историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Позже эти работы станут основой издания "Московская книга семейных воспоминаний: 80 лет Великой Победе" – она будет представлена на книжном фестивале "Красная площадь" и Московской международной книжной выставке-ярмарке.

Для взрослых

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поучаствовать в "Открытом микрофоне" и прочесть стихи и прозу военных лет приглашает библиотека № 99. В культурном центре "Ладога" можно будет посетить выставку "Знаменитые актеры-фронтовики" и узнать о боевом прошлом таких артистов, как Юрий Никулин, Михаил Пуговкин, Иннокентий Смоктуновский, Владимир Этуш и других. В свою очередь, поэтический спектакль, в основу которого легли написанные в окопах стихи, представят в смарт-библиотеке имени Анны Ахматовой.

Некоторые мероприятия пройдут в том числе и ночью. Например, в 03:00 библиотека № 97 "Маяк" приглашает на интерактивную музыкально-поэтическую программу "Песни у костра". Вместе с артистом театра "Русская песня" Максимом Рязановым можно будет исполнить любимые песни под гитару и гармонь.

Подробнее ознакомиться с программой акции можно на сайте. Для участия в некоторых мероприятиях "Библионочи" нужна предварительная регистрация.