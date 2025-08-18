Галь Гадот объяснила провал "Белоснежки" политическим давлением

Исполнительница одной из главных ролей в фильме "Белоснежка" от студии The Walt Disney Галь Гадот объяснила провал фильма в прокате в 2025 году политическим давлением. Какие еще голливудские картины не смогли собрать нужную кассу, несмотря на звездный каст и именитых режиссеров, читайте в материале Москвы 24.

"Белоснежка" / Snow White (2025)

Фото: Legion-media/ COLLECTION CHRISTOPHEL

Фильм от киностудии The Walt Disney "Белоснежка", вышедший на экраны в 2025 году, за первый уикенд собрал менее 43 миллионов долларов в США и 44,3 миллиона за границей, не дотянув до самого скромного прогноза критиков в 100 миллионов, сообщило издание Variety. В итоге лента принесла создателям лишь убытки, ведь общие мировые кассовые сборы ленты составили 205,5 миллиона долларов, при том что на производство картины было потрачено 269,4 миллиона.

Скандал вокруг фильма начался еще в 2022 году с того, что Disney утвердил на главную роль актрису латиноамериканского происхождения Рэйчел Зеглер. Позже исполнительница роли Белоснежки вызвала волну негатива своими высказывания, раскритиковав оригинальный мультфильм 1937 года из-за романтической линии, назвав ее "токсичной".

Также на прокате фильма отразились политические взгляды двух главных звезд: Зеглер активно поддерживала Палестину в конфликте с Израилем, а сыгравшая Злую мачеху Галь Гадот – противоположную сторону.

Позже Гадот заявила, что неудачный прокат "Белоснежки" связан не с плохим сценарием или актерским составом, а с политическим давлением, сообщило издание Deadline.

"Фонтан" / The Fountain (2006)

Фото: Legion-media/COLLECTION CHRISTOPHEL

Фильм "Фонтан" изначально задумывался как эпический проект стоимостью 70 миллионов долларов с Брэдом Питтом и Кейт Бланшетт в главных ролях. Однако даже после сокращения бюджета до 35 миллионов и замены актеров на Хью Джекмана и Рейчел Вайс, фильм не смог окупиться.

По данным СМИ, романтическая драма заработала лишь 10 миллионов долларов в США и еще 6 миллионов в международном прокате, что в итоге составило 16 миллионов. Картина стала самым большим коммерческим провалом в карьере режиссера Даррена Аронофски. Несмотря на это, у фильма со временем появилось множество поклонников, хотя он и не пользовался успехом у критиков.

"Малхолланд Драйв" / Mulholland Drive (2001)

Фото: Legion-media/Collection Christophel

"Малхолланд Драйв" Дэвида Линча, признанный BBC Culture лучшим фильмом XXI века, также не смог окупиться в прокате, собрав только 7 миллионов долларов в США при бюджете в 15 миллионов.

Фильм был задуман как пилот сериала, но затем его переработали в полнометражный вариант. В 2001 году картина не смогла привлечь широкую аудиторию в кинотеатрах, однако спустя несколько лет после выхода стала постоянно попадать в списки величайших фильмов всех времен.

"Облачный атлас" / Cloud Atlas (2012)

Фото: Legion-media/COLLECTION CHRISTOPHEL

Научно-фантастическая одиссея с Томом Хэнксом и Холли Берри, снятая в 2012 году сестрами Вачовски, собрала в прокате менее 30 миллионов долларов в США при производственном бюджете в 150 миллионов. Однако монтаж и саундтрек "Облачного атласа" получили от кинокритиков отдельную похвалу.

Картина не считается бесспорным шедевром, но, по мнению некоторых критиков, заслуживает внимания как минимум за масштабность повествования и визуальную красоту. Хотя другие отмечают запутанность сюжета и перегруженность лишними деталями.

"Бегущий по лезвию 2049" / Blade Runner 2049 (2017)

Фото: Legion-media/Martin Crowdy

Сиквел "Бегущий по лезвию 2049" от Дени Вильнева также провалился в американском прокате, собрав менее 100 миллионов долларов при бюджете около 150 миллионов. Фильм заработал 259 миллионов по всему миру, но, учитывая дополнительные маркетинговые расходы, все же оказался убыточным.

Тем не менее, "2049" считается одним из самых визуально впечатляющих фильмов десятилетия, а оператор Роджер Дикинс даже смог получить премию "Оскар" за эту работу.

"Дитя человеческое" / Children of Men (2006)





Фото: Legion-media/United Archives GmbH

Антиутопия Альфонсо Куарона "Дитя человеческое" вошла не в один список лучших фильмов столетия, например, по версии The New York Times. Лента также получила три номинации на премию "Оскар": за лучший адаптированный сценарий, лучшую операторскую работу и лучший монтаж. Правда, ни в одной категории не одержала победу.

Несмотря на признание критиков, фильм собрал всего 70 миллионов долларов в мировом прокате и 35 миллионов в США. Учитывая, что Universal Pictures вложила 76 миллионов в производство, проект оказался неудачным для студии.