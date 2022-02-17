Дмитрий Гоблин Пучков раскритиковал тизер-трейлер сериала "Властелин колец"

За первые сутки после выхода тизер-трейлера сериала "Властелин колец: Кольца власти" ролик посмотрели примерно 257 миллионов раз. В компании Amazon, которая занимается производством продолжения легендарной серии фильмов по миру Толкина, довольны цифрами и реакцией публики. В то же время фанаты пребывают в шоке от увиденного. Разбираемся, почему мнение авторов не совпадает с видением поклонников и какая судьба ждет будущую сагу.



Событие года

Тизер-трейлер сериала по вселенной "Властелина колец" впервые показали во время финала Национальной футбольной лиги США "Супербоула" 14 февраля. Глава отдела по маркетингу в Amazon Уконва Оджо назвала реакцию на ролик невероятной.





Уконва Оджо глава отдела по маркетингу Amazon Публикуя тизер, мы хотели находиться в эпицентре поп-культуры и при этом остаться верными вселенной Толкина. Было невероятно наблюдать потрясающую реакцию фанатов на каждый промоматериал, который мы представили за последний месяц.

До тизер-трейлера в Сети появились первые кадры будущего сериала и несколько снимков со съемочной площадки. Тогда поклонники вселенной Толкина впервые увидели актеров, которые воплотят образы из сказочного мира. Многие удивились, заметив в некоторых ролях темнокожих артистов. К примеру, лесного эльфа Арондира сыграл уроженец Пуэрто-Рико Исмаэль Крус. Кроме того, первой темнокожей женщиной в мире "Властелина колец" станет актриса Софиа Номвете. Она исполнит роль принцессы гномов Дисы.



Amazon выиграл у Netflix гонку за права на разработку сериала в 2017 году. Компания предложила за них около 250 миллионов долларов, пишут СМИ. При этом в сериале будут экранизированы не книги Толкина, а приложения к ним. Создателям нельзя было менять основные линии сюжета, заложенные автором первоисточника, но при этом разрешено добавлять новых персонажей. История развернется за две тысячи лет до событий, которые произошли в трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", режиссером которых был Питер Джексон.

По данным из открытых источников, на производство сериала, который хотят растянуть на пять сезонов, могут потратить один миллиард долларов. При этом чуть меньше половины бюджета израсходовали уже в 2021 году. Первую серию планируют выпустить 2 сентября на платформе Amazon Prime.



Зрители в растерянности

После публикации первых кадров и тизер-трейлера сериала пользователи Сети оставили в комментариях под роликом на YouTube сотню одинаковых комментариев с цитатой самого Толкина.



Зло не может создать ничего нового, оно может только испортить и разрушить то, что изобрели или создали добрые силы.



Безусловно, многие пользователи интернета сочли недостоверным появление темнокожих персонажей в сериале. Комментаторы пишут, что автор не задумывал эльфов такими.

"Сегодня смотрел на мемы про черных эльфов и подумал, что снимай "Властелин колец" сегодня, Уилл Смит тоже неплохо бы справился с ролью Арагорна", – фантазирует пользователь Twitter с ником iceking_kpst.

"То, что они (эльфы) выдуманные, не меняет факта творческого первоисточника. Я, конечно, "Властелин колец" бросила в середине первой книги читать, но там есть описание. Автор четко описывает их внешность. И они там не просто белые как человеческая раса, а бледные, почти прозрачные", – подметила Catiche_07.



Некоторые комментаторы не стали ввязываться в споры вокруг эльфов из будущего сериала и обратили внимание на визуальную часть тизер-трейлера. Но и здесь не все зрители были в восторге.





пользователь Twitter с ником Stein_cosplay Меня удивляет, что амазоновский "Властелин колец" при колоссальном бюджете в миллиард выглядит дешевле и трилогии, и "Хоббита", и "Игры престолов", на уровне приземленного довольно "Ведьмака". Понятно, что инфляция, но не до такой же степени. Такое чувство, что большая часть бюджета уйдет на пиар…

"Почти 20 лет прошло, а "Властелин колец" с меньшим бюджетом выглядит гораздо лучше", – негодует Ванек ChетвеRnin.

"Нифига непонятно, но трейлер сериала "Властелина колец" визуально хорош", – не соглашается 1ceN1ce.

Несмотря на критику, многие комментаторы пишут, что все равно будут смотреть сериал по любимой вселенной. Пусть и с небольшим скепсисом.



Звездные реакции

Блогер и переводчик Дмитрий Гоблин Пучков в беседе с Москвой 24 поделился, что вышедший тизер сериала "Властелин колец" не вызвал у него никаких эмоций.

"На планете Земля есть три мегаиздания: Библия, которая бьет все рекорды, цитатник Мао Цзэдуна и "Властелин колец" Толкина. Когда Питер Джексон снимал кино, гигантская фан-база была уже тогда. И он с этой фан-базой через интернет активно советовался, что следует сделать, а чего делать категорически не надо. Получились отличные фильмы. А Amazon делает то, что хочет", – сказал Пучков.





Дмитрий Гоблин Пучков блогер и переводчик Amazon откровенно плюет на первоисточник, откровенно плюет на мнение зрителей и внедряет идиотскую повесточку. Никакого интереса лично у меня это не вызывает. Смотреть придется, это моя работа. Но это умышленное впихивание политических вещей в художественное произведение.

По мнению Пучкова, "Властелин колец" и другие возрожденные франшизы наподобие недавней "Матрицы" снимают, исключительно чтобы заработать денег.

"Самая большая мечта у всех киностудий – заиметь собственную франшизу. Например, "Индиану Джонса" или "Крепкого орешка". Чтобы было продолжение на много серий, и их посмотрит много людей. А студия заработает много-много денег. Проверенные франшизы типа "Властелина колец" или "Матрицы" гарантированно привлекают огромное зрительское внимание и собирают неплохие деньги", – резюмировал Пучков.



Продюсер Александр Роднянский написал в своем Instagram, что его разочаровало качество тизера будущего сериала, которое недотягивает до уровня Питера Джексона. При этом он не согласился с критикой фанатов по выбору темнокожих актеров.





Александр Роднянский продюсер Во-первых, в придуманном мире может быть все, что душеньке угодно. Во-вторых, мир на экране должен отражать сегодняшнюю реальность. А она – многонациональна. В-третьих, правило не верить людям, которые говорят: "Я не расист, но…", никогда меня не подводило. Эта фраза и есть первейший признак расизма.

Продюсер напомнил, что в свое время поклонники Толкина критиковали выбор актеров в фильмы Питера Джексона. Правда, тогда фанатов возмущало, что в картине очень много женщин, обратил внимание он.

"Как быстро меняется мир. Как быстро мы привыкаем к новой реальности. Но все же как эмоционально реагируем на изменения…" – заключил Роднянский.

О плохом качестве картинки в своем telegram написал и блогер Евгений Баженов, известный как BadComedian. По его признанию, в будущем сериале больше беспокоит не выбор актеров, а возможные сценарные промахи, раздутый бюджет, плохая графика и общее воплощение на экране.

"Хочется верить, хочется надеяться, что все будет хорошо, но... В любом случае мы увидим, что же там сняли за миллиарды миллиардов", – написал Баженов.

В то же время он признался, что, когда сериал выйдет, он ни на секунду не оторвется от экрана.

