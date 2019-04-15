Садомазо и "второй Пелевин": что читать из шорт-листа "Нацбеста"

"Четверо" Пелевина, садомазо-роман "Славянские отаку" Упыря Лихого, "Калечина-Малечина" о травле подростка Евгении Некрасовой, "Финист – ясный сокол" Андрея Рубанова, "Я буду всегда с тобой" о войне и ГУЛАГе Александра Етоева и очерк об истории Михаила Трофименкова – премия "Национальный бестселлер" объявила короткий список. Выбор жюри комментирует литературный критик Наталья Ломыкина.



"Национальный бестселлер" вручается за прозу, впервые опубликованную на русском языке в течение прошлого года. Произведения читают эксперты Большого жюри и выбирают по два понравившихся. Каждое первое место дает номинанту три очка, каждое второе – одно. Потом баллы суммируются и формируется короткий список "Нацбеста". После его оглашения все баллы, которые книги получили от Большого жюри, обнуляются. Теперь принимать решение будет Малое жюри, куда вошел победитель прошлого сезона Алексей Сальников, директор санкт-петербургского книжного салона Андрей Шамрай, общественный деятель Кристина Потупчик, певица Гречка и другие. Победителя "Национального бестселлера" объявят 25 мая на церемонии в Санкт-Петербурге.

В этом году в шорт-листе – шесть произведений.

Михаил Трофименков "XX век представляет. Кадры и кадавры" – 14 баллов

Издательство "Флюид FreeFly"



Возглавляет шорт-лист авторитетный кинокритик Михаил Трофименков, это единственный нон-фикшен в списке. Трофименков поставил перед собой задачу – через призму искусства взглянуть на мировую историю и политику прошлого столетия и наметить "закольцованные силовые линии ХХ века". Получился структурированный по десятилетиям, субъективный очерк о развитии цивилизации. Кинокритики, за которую мы любим Трофименкова, здесь мало, зато много рассуждений и аналогий.

Андрей Рубанов "Финист – ясный сокол" – 13 баллов

"Редакция Елены Шубиной"



Эта сказка, переработанная в духе славянского фэнтези, – мой личный фаворит. Андрей Рубанов пишет, как сам говорит, "изустную побывальщину" о малой девке Марье и ее любви к бронзовокожему птицечеловеку Финисту. Свой сказ ведут трое: "лихой глумила", потомственный скоморох Иван Корень, "муж крови", воин и искусный кожедуб Иван Ремень и птицечеловек Соловей, изгнанный за разбой из небесного города Вертограда. Все трое оказались причастны к истории Марьи и Финиста: один был свидетелем зарождения любви и невольно оказался причастен к разлуке, второй видел стертые железные сапоги и решительное упрямство кузнецовой дочери на ее пути к любимому, третий помог Марье попасть в небесный город и научил, как добраться до княжеского сына. И глумила, и воин, и летающий изгнанник размышляют об устройстве мира, пытаются постичь суть всех вещей. Все трое странствуют, наблюдают, сравнивают. И Андрей Рубанов, вживаясь по очереди в образ каждого из трех сказителей, воссоздает на свой лад не просто язык и образ мыслей, но и само сознание наших предков. Прекрасный, цельный, удивительным языком написанный роман.

Евгения Некрасова "Калечина-Малечина" – семь баллов

"Редакция Елены Шубиной"



Сложная, откровенная и важная книга о травле, внутреннем мире подростка, да, в конце концов, просто о девочке, чьи родители слишком заняты тем, чтобы выжить, поэтому у них не доходит дело до того, что происходит в душе ребенка. Катя учится средне (в дневнике у нее "иногда плавали лебеди или звенели тройки"), отца это приводит в ярость. "После того как папа смотрел дневник, Кате часто приходилось пережидать плохое и повторять про себя: "Катя катится-колошматится, Катя катится-колошматится..." Ночью, когда с этим днем было понятно и кончено, можно было лежать в свободной невесомости еще восемь часов и краешком надежды думать, что завтра будет получше". Но с "получше" все время не выходит – одноклассники травят Катю, учительница только подливает масла в огонь, публично высмеивая ее безграмотность. Никому по большому счету неважно, о чем Катя мечтает, о чем сочиняет стихи, о чем думает, глядя в окно на залитый солнцем город. И вот когда девочка доходит до отчаяния, в ее жизни появляется воображаемый друг – кикимора со стишком про Калечину-Малечину и вполне реальным умением наказывать обидчиков.

Упырь Лихой "Славянские отаку" – семь баллов

Издательство "Флюид FreeFly"



Сценарист и прозаик Ольга Погодина-Кузмина указывает на обложке, что это "убедительный, местами очень смешной, местами печальный наш с вами групповой портрет". Но я не готова подписаться под этим высказыванием и быть изображенной на лихом упырском портрете тоже не хочу. "Отаку" в переводе с японского – люди, чем-то фанатично увлеченные. За пределами Японии, в том числе и в России, это слово обычно употребляется по отношению к фанатам аниме и манги. Собственно, герои Упыря фанатеют от японских порномультфильмов хентай (запрещены в России, а на Украине – нет). И не просто фанатеют, но и воплощают в жизнь. Гарный хлопец Коля Дмитрук регулярно выходит в Сеть не для того, чтобы читать новости или писать в соцсетях, а чтобы онлайн резать себе лоб, прижигать ладони и заниматься извращенным сексом на потеху публике. Виртуальные игры довольно быстро переходят в онлайн, а Коля вместе с таким же отмороженным братом Димой переезжают в Россию, где живет их главный мучитель по кличке Москаль. Сложно понять, откуда у этих анальных гомоэротических политических игр семь баллов "Нацбеста". Очевидно, кто-то видит в садомазо свежую метафору российско-украинских отношений и готов читать 345 страниц про извращенные сношения, написанных на смеси компьютерного и хентай жаргонов. Я не готова.

Александра Етоева "Я буду всегда с тобой" – шесть баллов

Издательство "Азбука-Аттикус"



В моем личном списке это, пожалуй, второй претендент на победу. "Я буду всегда с тобой" – удивительная по силе слога попытка заговорить две сильнейшие травмы – Великую Отечественную войну и ГУЛАГ. В жанре магического реализма Етоев пишет роман о потере ориентиров в атмосфере доносов и подозрительности. В 1943 году старый скульптор Степан Рза получает от начальника концентрационного лагеря заказ высечь из драгоценного караррского мрамора его статую в полный рост. Рза любит работать с любым материалом – резать по дереву, высекать из камня, отливать из металла, но к мрамору особенно неравнодушен. К тому же, чем сложнее человек, тем интереснее художнику браться за дело – в свое время он даже получил Сталинскую премию за огромный портрет вождя, высеченный прямо в скале. Словом, Рза переезжает в лагерь и становится невольным инициатором, свидетелем и участником типичной для того времени и страшной в своей нелепости истории. Рвущийся к власти полковник Телячелов мечтает разоблачить скрытого врага и получить повышение. Он подозревает всех и вся, в том числе Рзу, но жертвой становится помощник скульптора, молодой ненецкий шаман Ванойта. По измышлениям Телячелова, Ванойта – нацистский шпион и готовит восстание против советской власти.

Александр Евтоев сплавляет ненецкие легенды с советскими реалиями, напевную поэтичность языка шаманов – с казенными фразами, а талант видеть прекрасное – со страшной действительностью. Получается самобытный, завораживающий шаманским ритмом роман о том, как легко искажается реальность, как быстро слабый человек теряет волю и сходит с ума и как важно (и трудно) сохранять внутреннюю цельность.

Александр Пелевин "Четверо" – шесть баллов

Издательство "Пятый Рим"



Замыкает короткий список "Нацбеста" книга "Четверо" 30-летнего питерского прозаика Александра Пелевина. На сайте премии значится, что это "роман с элементами научной фантастики и неонуара", состоящий из трех сюжетных линий, которые развиваются в разные времена. И что "стилистически он наследует произведениям не литературным, а кинематографическим – "Солярису" Тарковского и "Твин Пикс" Дэвида Линча". Члены Большого жюри, оставившие рецензии на сайте "Нацбеста", роман хвалят, а писатель Василий Авченко даже замечает, что читать "второго Пелевина" становится интереснее, чем первого. Пока мне больше всего понравился разгромный отзыв Татьяны Соломатиной, написанный с едкой иронией в форме диалога с наставником. Тот случай, когда рецензия имеет все шансы стать самостоятельным рассказом.