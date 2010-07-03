Объявлен шорт-лист премии "Национальный бестселлер – 2019"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Произведения Михаила Трофименкова, Андрея Рубанова, Евгении Некрасовой, Упыря Лихого, Александра Етоева и Александра Пелевина вошли в шорт-лист российской литературной премии "Национальный бестселлер – 2019". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ответственного секретаря премии Вадима Левенталя.

Имена авторов определило большое жюри. 20 специалистов отобрали книги "XX век представляет. Кадры и кадавры", "Финист – Ясный Сокол", "Калечина-малечина", "Славянские отаку", "Я буду всегда с тобой" и "Четверо". Их признали лучшими из 44 произведений.

Теперь романы передадут на суд малого жюри. Его почетным председателем станет главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин.

Победителя премии, учрежденной в 2001 году, назовут 25 мая на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Награду традиционно вручат за лучший роман на русском языке.

