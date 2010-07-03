Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:06

Объявлен шорт-лист премии "Национальный бестселлер – 2019"

культура

18:06

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Произведения Михаила Трофименкова, Андрея Рубанова, Евгении Некрасовой, Упыря Лихого, Александра Етоева и Александра Пелевина вошли в шорт-лист российской литературной премии "Национальный бестселлер – 2019". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ответственного секретаря премии Вадима Левенталя.

Имена авторов определило большое жюри. 20 специалистов отобрали книги "XX век представляет. Кадры и кадавры", "Финист – Ясный Сокол", "Калечина-малечина", "Славянские отаку", "Я буду всегда с тобой" и "Четверо". Их признали лучшими из 44 произведений.

Теперь романы передадут на суд малого жюри. Его почетным председателем станет главный финансовый уполномоченный РФ Юрий Воронин.

Победителя премии, учрежденной в 2001 году, назовут 25 мая на Новой сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге. Награду традиционно вручат за лучший роман на русском языке.

Читайте также

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика