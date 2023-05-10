"Жижа полная": как в России отреагировали на серию "Гриффинов" о Челябинске

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала ограничить трансляцию серии мультфильма "Гриффины" про Челябинск. Парламентарий назвала ее осознанной работой против России из-за пейзажей разрухи и пьющего населения. Что говорят в Сети о новой серии популярного американского мультика – в материале Москвы 24.

"Намеренно оскорбительный образ"

По сюжету новой серии "Гриффинов", герои отправились в Челябинск на поиски русского хакера Ивана. Город в мультфильме назван "уральским Чикаго", местные здесь постоянно употребляют спиртное и читают газету "Россия вчера", а местность вокруг поражена радиацией.

Кроме того, через персонажа Мэг авторы решили пошутить над внешностью жителей Челябинска. "Дорогие мама и папа, я подхватила чуму, которую искоренили в большей части мира, но не здесь. Теперь меня называют местной", – произносит персонаж "Гриффинов".

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова в беседе с изданием "Подъем" призвала запретить показ новой серии в России.

"Понимаю, что художник имеет право на свое видение, но это намеренно оскорбительный художественный образ, не имеющий отношения к реальности. Хотела бы я, чтобы этот мультфильм увидел мой сын? Нет", – заявила парламентарий.





Яна Лантратова депутат Госдумы Такие мультфильмы – это осознанная работа против нашей страны. Информационная война через художественные произведения. В книгах, учебниках, фильмах и даже мультфильмах специально создают образ России как страны, где все недовольны жизнью, пьют, употребляют наркотики, берут взятки. Надеюсь, руководство телеканалов это понимает и ограничит показ некоторых сюжетов.

Лантратова подчеркнула, что у Челябинской области богатое историческое наследие и неповторимые природные богатства. Кроме того, к региону имеют отношение продюсеры, которые работали над созданием рекордсменов российского кинопроката фильмов "Чебурашка" и "Холоп", добавила депутат.

"Улицы больше на техасские похожи"

Пользователи в Сети встретили новую серию "Гриффинов" неоднозначно. Многие возмущены, что американские авторы показали российский город в невыгодном свете.

"Какой бред. Я про то, как они представляют нынешнюю ситуацию в России", – написал юзер Даниил Кришнев.

"Да уж, стереотипы не выводятся", – отметила Лидия Лазаренко.

"В Челябе нет нефтедобывающих скважин... Насчет смога жизненно, сегодня кстати был. Ну а в целом дичь какая-то, лишь бы поддеть кого-нибудь да как-нибудь", – сказала Линария Габитова.

"Шутки американцев о России всегда были особо тупыми. Ничему не удивляюсь", – подчеркнула Мария Скай.





пользователь Ник Соколов Смотрел эпизод, жижа полная. Сплошное обесчеловечивание нас и ни одной смешной шутки.

Часть пользователей призвала американских мультипликаторов обратить внимание на жизнь в собственной стране.

"Они бы на свой мусорный Таймс-сквер посмотрели лучше или заброшенные улицы Лос-Анджелеса", – говорит Александр Семенов.

"Я, конечно, за мир и космополитизм, но предлагаю снять мультик про героиновые гетто в США", – предлагает Ярослав Зорицкий.

"Эти улицы больше на техасские похожи", – сравнила Рита Ритина.

"Забавно, если в России такая разруха, почему же весь Запад не может одолеть ее? Даже санкции не помогают. Очевидно фейк", – указал Даниил Мориарти.



В то же время другие пользователи напомнили, что "Гриффины" всегда отличались жестким сатирическим взглядом, в том числе на проблемы в США.





пользователь Лирой Дженкинс Это же "Гриффины". Постебали РФ, ну и что? Они в каждой серии США грязью поливают, высмеивают знаменитостей всего мира.

"Показали Челябу прям в ужасном состоянии... Я был недавно в Челябе, конечно, это не Москва, но вполне хороший город. А они показали сломанные дома какие-то и так далее. Однако тут против России ничего не было, потому что в каждой серии они жестоко проходятся и по США. Поэтому вполне норм для "Гриффинов", – высказался Нико Емельянов.

"В целом ничего жесткого. Если сравнивать с тем, как они по отдельным политическим или социальным эпизодам проходятся в рамках своей страны, то там гораздо жестче", – отметил Николай Семеницкий.

"Там на США такая сатира! Такое сгущение красок, что первыми в США должны "Гриффинов" запретить. Стереотипное изображение чего-либо – это неотъемлемая часть этого сериала", – напомнил Антон Шевчук.

Кроме того, в комментариях пользователи выкладывают огромное количество фотографий Челябинска и области. При этом если одни пользователи публикуют его не самые приглядные места, то другие, наоборот, показывают прекрасную архитектуру города и природу всего региона.