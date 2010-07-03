Кинокритик Москвитин рассказал о главных новинках проката на этой неделе

На этой неделе в прокат выходит "Китобой" – призер Венецианского кинофестиваля и российского "Кинотавра", "Вдали", снятый Вигго Мортенсеном и долгожданный четвертый сезон сериала "Фарго". Кинокритик Егор Москвитин рассказывает о главных новинках проката на этой неделе.



"Китобой"

Фото: кадр из фильма "Китобой"; режиссер: Филипп Юрьев; сценарий: Филипп Юрьев; производство: Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок"

Один из самых важных российских фильмов года, внушающий уважение не только своими призами из Венеции и с "Кинотавра", но и самой этикой производства. Режиссер-дебютант Филипп Юрьев готовил картину целых десять лет – и за все это время лишь несколько раз отвлекся на то, чтобы снять коммерческую рекламу. Почти во всех ролях задействованы непрофессиональные актеры – жители чукотской деревни.

Московский режиссер проник в их жизни не для того, чтобы снять очередной фестивальный мрак на экспорт, а чтобы рассказать историю редкой жизнеутверждающей силы – невинную и наивную, добрую и смешную, пропитанную пускай и холодным, но светом. Мальчик-китобой влюбляется в американскую девушку-танцовщицу из интернета. Ее работа – соблазнять всех, но он верит, что между ними возможна любовь. И отправляется в поход через Берингов пролив – в путешествие, которое напомнит и о "Моби Дике", и об "Одиссее".

Формально "Китобой" – легкий и оптимистичный роман воспитания, но Юрьеву удается выстроить такое многоуровневое пространство (одновременно мифическое и документальное), что из фильма хочется вытягивать новые смыслы. Он и про влечение России к Америке, и про растерянность реальности перед виртуальностью, и про судьбу малых народов, и про преломления времени в пространстве огромной страны. Короче, очень большое кино.

"Падение"



Фото: кадр из фильма "Падение"; режиссер: Вигго Мортенсен; сценарий: Вигго Мортенсен; производство: HanWay Films, Scythia Films, Perceval Pictures, Baral Waley Productions

Актер Вигго Мортенсен давно увлекается фотографией и живописью, а теперь вот решил попробовать себя в режиссуре – и снял фильм, который немного раздражает выверенной и вымученной красотой каждого кадра, но обезоруживает своей человечностью. "Падение" – история отношений сына и отца, которая длится почти полвека. Одна из двух сюжетных линий – воспоминания взрослого мужчины о его детстве в Америке 60–70-х. Детстве с жестоким отцом, беззащитной матерью, наблюдениями за пьянством, насилием и изменами и невольным участием в брутальных развлечениях вроде утиной охоты.

Первую же убитую птицу мальчик берет с собой сперва в ванную, а потом в кровать – такие вот в сельской Америке игрушки. А вторая сюжетная линия – попытки уже взрослого героя совместить свою либеральную калифорнийскую жизнь (теперь у него есть муж-азиат и приемная дочь-латиноамериканка) с заботой об отце, который теперь страдает от слабоумия, но остается таким же бессердечным, как и в детстве.

Независимо от того, из счастливой семьи зритель или из несчастной, фильм его почти наверняка тронет до слез: здесь какие-то очень точные пропорции смешного и мрачного, общего и интимного, ярости и милосердия. А выразительный ряд картины здорово сочетается с осенью за окном – хотя американская премьера состоялась в январе на "Санденсе", а международная должна была пройти в Каннах. В общем Вигго Мортенсен теперь не только один из самых недооцененных на свете актеров (где его "Оскар" за "Зеленую книгу"?), но и многообещающий режиссер. Удивительный все-таки год.

"Кто не спрятался"



Фото: кадр из фильма "Кто не спрятался"; режиссер: Дэйв Франко; сценарий: Дэйв Франко, Джо Сванберг, Майк Демски; производство: Black Bear Pictures

Еще один амбициозный режиссерский дебют недели – болтливый хоррор "Кто не спрятался" актера Дэйва Франко. Дэйв – младший брат Джеймса, пассионарного и неутомимого безумца, который снимается в пяти фильмах каждый год, два из них режиссирует сам, а в свободное время пишет прозу и преподает кинодраматургию в Лос-Анджелесе.



Джона Хилл как-то раз подшутил над старшим Франко: "Все голливудские актеры работают по принципу "один фильм для студии – и один для себя". Но мой друг Джеймс не таков. Его девиз: "Один фильм – для них. Пять фильмов – ни для кого".



К счастью, Дэйв Франко оказался не таким, как его брат. "Кто не спрятался" – фильм выверенный и вполне зрительский. Начинается все как многословная трагикомедия о проблемах богатых миллениалов. Две парочки снимают роскошный дом на выходные, чтобы накуриться и оторваться. Но апартаменты напичканы камерами слежения, хозяин – расист, а культурный досуг оборачивается галлюциногенным бэд-трипом – и фильм превращается в хоррор. Но не столько страшный, сколько трогательный и забавный. В главных ролях – фактурный Дэн Стивенс из "Легиона" и прекрасная Элисон Бри, жена режиссера.

"Вдали"



Фото: кадр из фильма "Вдали"; режиссер: Дэвид Бойд, Шарлотта Брандстром, Бронуэн Хьюз, Джет Уилкинсон, Эдвард Цвик; сценарий: Джессика Голдберг, Эндрю Хиндерэкер, Эллен Фэйри, Крис Джонс, Джейсон Катимс; производство: True Jack Productions, 6th & Idaho, Universal Television

Сериал Netflix, демонстрирующий то, как далеко шагнул телевизионный прогресс: в наши дни даже в мыльной опере нельзя обойтись без спецэффектов уровня "Гравитации", вселенских масштабов сюжета (герои летят к Марсу), геополитических трений (на борту корабля русские и китайцы, индусы и британцы, и, конечно же, американцы) и гуманистического пафоса в каждом кадре.

Героиня Хилари Суонк – капитан научной экспедиции к красной планете. В каждой серии ей приходится решать дюжину проблем одновременно: мирить конфликтующих попутчиков, чинить космическое судно, возиться с переведенной на дистанционное обучение дочерью и утешать расклеившегося мужа, который остался ждать ее на Земле. По сути это типичная мелодрама о заботах и бедах современной женщины, которой приходится успевать везде и всюду. Но с космическим размахом. И бесподобной Хилари Суонк.

"Фарго"



Фото: кадр из фильма "Фарго"; режиссер: Майкл Аппендаль, Кит Гордон, Ноа Хоули; сценарий: юбНоа Хоули, Роберт Де Лаурентис, Бен Недиви; производство: 26 Keys Productions, FX Productions, MGM Television, MGM/UA Television

Четвертый сезон криминальной антологии сильно отличается от трех предыдущих, не говоря уже об одноименном фильме братьев Коэнов – и мы пока не уверены, что в лучшую сторону. Все прежние "Фарго" были мрачными, но смешными, а подчас парадоксальными наблюдениями о поведении маленьких людей, попавших в большие неприятности.

Четвертый сезон же превращается во что-то вроде "Подпольной империи" – большой и размашистый гангстерский эпос, который разом хочет и историю реконструировать, и про современность с ее проблемами вроде расизма и полицейского насилия со всей ответственностью высказаться. Человеческие тонкости в этой ситуации уходят на второй план, а на первый выползает грандиозная костюмная драма. Время действия – 1950 год, место действия – штат Миссури, где столкнулись итальянская и черная мафия. До них были еще евреи и ирландцы – но от них сериал избавится в первые же двадцать минут (снятые, к слову, так, что их можно вставить хоть в "Перекресток Миллера", хоть в "Догвилль" – высший пилотаж).

Два клана, чтобы поддерживать мир, обмениваются наследными принцами – сыновьями криминальных боссов. Но, как и в любом "Фарго", уже в конце первого эпизода все равно проливается кровь. И пока что эта кровь не так горяча, как раньше, да и снега в этом сезоне поменьше. Но вид красного на белом все равно немного пьянит.