Новости

Новости

09 апреля, 19:31

Variety: из фильма о Майкле Джексоне убрали упоминания о скандалах с участием певца

Пересняли за 15 миллионов: почему фильм о Майкле Джексоне отправили на доработку

Из фильма "Майкл" о Майкле Джексоне убрали все упоминания о скандальных процессах, связанных с певцом, сообщили СМИ. Что авторы проекта собираются показать зрителям – в материале Москвы 24.

Внесли значительные изменения

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – GK Films

Фильм "Майкл" о Майкле Джексоне подвергся перемонтажу: из картины исчезли упоминания о скандалах, связанных с растлением несовершеннолетних, сообщило Variety. Согласно первоначальному замыслу, лента должна была показать влияние обвинений на жизнь певца.

Скандал начался в начале 1990-х годов после того, как подросток Джордан Чендлер обвинил певца в домогательствах. Сам Джексон категорически отрицал вину. По данным СМИ, дело было прекращено после того, как исполнитель заключил мировое соглашение с отцом юноши, согласно которому его семья должна была получить около 23 миллионов долларов.

В 2003-м Джексону предъявили десять обвинений, в числе которых эпизоды развратных действий с несовершеннолетними и их спаиванием, а также момент удержания ребенка против воли. В 2005 году судебный процесс завершился оправдательным приговором по всем пунктам.

Фото: Getty Images/Steven D Starr

Изначально событиям 1990-х годов посвятили весь третий акт ленты. По данным СМИ, одна из вырезанных сцен начиналась с прибытия следователей на ранчо "Неверленд", где жил Майкл.

Однако адвокаты наследников певца обнаружили в соглашении с Чендлером запрет на любое его упоминание в кино. После этого создателям картины пришлось вырезать все эпизоды, связанные с обвинениями певца, из-за чего производство картины серьезно затянулось. В июне 2025 года актерскому составу пришлось снова собраться ради дополнительных съемок, которые продлились еще 22 дня, при этом основные дни производства прошли в начале 2024-го.

Команда пересняла третий акт и доработала сцены из начала фильма, на что, по данным СМИ, создатели потратили от 10 до 15 миллионов долларов. По словам источников прессы, дополнительные расходы оплатили наследники Джексона.

Сюжет ленты также пришлось сильно переработать: картина должна была завершиться одним из самых скандальных моментов в карьере певца, но вместо этого лента закончится на том, что поп-звезда находится на пике своей славы. Режиссер Антуан Фукуа показал в финале подготовку исполнителя к выходу на сцену в рамках тура Bad. Фильм во многом опирается на музыкальное наследие звезды, в нем один за другим звучат знаменитые хиты, утверждают журналисты.

В обновленной версии фильма много времени уделено отношениям певца с его властным отцом Джо Джексоном. Также в ленте покажут восстановление Джексона после тяжелых ожогов головы, полученных в результате инцидента с пиротехникой на съемках рекламного ролика в 1984 году.

Перенос релиза

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – GK Films

Компания Lionsgate выпустила финальный трейлер фильма 8 апреля, а мировая премьера "Майкла" запланирована на 24 апреля 2026 года. Тизер картины вышел в ноябре 2025 года и побил рекорд по просмотрам среди всех музыкальных байопиков.

Главную роль в картине исполнил племянник артиста – Джаафар Джексон. Режиссером стал Антуан Фукуа, известный по боевику "Великий уравнитель" и криминальной драме "Тренировочный день". При этом релиз фильма несколько раз переносился: изначально выпуск планировался весной 2025-го, затем – осенью, а в итоге вовсе был отложен на 2026 год.

Выход картины в соцсетях раскритиковала дочь певца, 28-летняя Пэрис Джексон. Наследница поп-звезды охарактеризовала фильм как приукрашенный и полный "неточностей и откровенной лжи".

Главная причина, почему я молчала до сих пор, – я знала, что многие из вас будут довольны. Фильм во многом потакает весьма специфической части фандома моего отца, которая до сих пор живет в мире фантазий. И им это понравится.
Пэрис Джексон
дочь Майкла Джексона

Наследница певца также отметила, что не принимала участия в процессе создания проекта. По ее словам, увидев первоначальный вариант сценария, она попыталась обратить внимание создателей на некоторые несоответствия. Однако ее мнение проигнорировали, отметила Джексон.

Читайте также


Главное

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Читать
закрыть

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Читать
закрыть

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

Читать
закрыть

Чем обернется временный мир между США и Ираном?

Для Трампа перемирие – возможность прекратить операцию, которая пошла не по плану

Дальше стороны попробуют определить параметры постоянного соглашения

Читать
закрыть

Почему нельзя начинать утро с чтения новостей?

Чтение новостей сразу после пробуждения приводит к повышению уровня гормона стресса

По утрам рекомендуется выдержать 40-минутную паузу, а не сразу же изучать ленту

Читать
закрыть

Как в России будут лечить игроманию у детей?

Родители сначала обращаются к врачу-педиатру, который направляет к психологу

Если есть зависимость, то следует направление в специализированное лечебное учреждение

Читать
закрыть

Почему зумеры стали нанимать личных ассистентов?

Причина скрывается в особенностях поколения

Зумеры трепетно относятся к ментальному здоровью, четко осознают личные границы

Читать
закрыть

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

