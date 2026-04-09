Variety: из фильма о Майкле Джексоне убрали упоминания о скандалах с участием певца

Из фильма "Майкл" о Майкле Джексоне убрали все упоминания о скандальных процессах, связанных с певцом, сообщили СМИ. Что авторы проекта собираются показать зрителям – в материале Москвы 24.

Внесли значительные изменения

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – GK Films

Фильм "Майкл" о Майкле Джексоне подвергся перемонтажу: из картины исчезли упоминания о скандалах, связанных с растлением несовершеннолетних, сообщило Variety. Согласно первоначальному замыслу, лента должна была показать влияние обвинений на жизнь певца.



Скандал начался в начале 1990-х годов после того, как подросток Джордан Чендлер обвинил певца в домогательствах. Сам Джексон категорически отрицал вину. По данным СМИ, дело было прекращено после того, как исполнитель заключил мировое соглашение с отцом юноши, согласно которому его семья должна была получить около 23 миллионов долларов. В 2003-м Джексону предъявили десять обвинений, в числе которых эпизоды развратных действий с несовершеннолетними и их спаиванием, а также момент удержания ребенка против воли. В 2005 году судебный процесс завершился оправдательным приговором по всем пунктам.



Изначально событиям 1990-х годов посвятили весь третий акт ленты. По данным СМИ, одна из вырезанных сцен начиналась с прибытия следователей на ранчо "Неверленд", где жил Майкл.

Однако адвокаты наследников певца обнаружили в соглашении с Чендлером запрет на любое его упоминание в кино. После этого создателям картины пришлось вырезать все эпизоды, связанные с обвинениями певца, из-за чего производство картины серьезно затянулось. В июне 2025 года актерскому составу пришлось снова собраться ради дополнительных съемок, которые продлились еще 22 дня, при этом основные дни производства прошли в начале 2024-го.

Команда пересняла третий акт и доработала сцены из начала фильма, на что, по данным СМИ, создатели потратили от 10 до 15 миллионов долларов. По словам источников прессы, дополнительные расходы оплатили наследники Джексона.

Сюжет ленты также пришлось сильно переработать: картина должна была завершиться одним из самых скандальных моментов в карьере певца, но вместо этого лента закончится на том, что поп-звезда находится на пике своей славы. Режиссер Антуан Фукуа показал в финале подготовку исполнителя к выходу на сцену в рамках тура Bad. Фильм во многом опирается на музыкальное наследие звезды, в нем один за другим звучат знаменитые хиты, утверждают журналисты.

В обновленной версии фильма много времени уделено отношениям певца с его властным отцом Джо Джексоном. Также в ленте покажут восстановление Джексона после тяжелых ожогов головы, полученных в результате инцидента с пиротехникой на съемках рекламного ролика в 1984 году.

Перенос релиза

Компания Lionsgate выпустила финальный трейлер фильма 8 апреля, а мировая премьера "Майкла" запланирована на 24 апреля 2026 года. Тизер картины вышел в ноябре 2025 года и побил рекорд по просмотрам среди всех музыкальных байопиков.

Главную роль в картине исполнил племянник артиста – Джаафар Джексон. Режиссером стал Антуан Фукуа, известный по боевику "Великий уравнитель" и криминальной драме "Тренировочный день". При этом релиз фильма несколько раз переносился: изначально выпуск планировался весной 2025-го, затем – осенью, а в итоге вовсе был отложен на 2026 год.

Выход картины в соцсетях раскритиковала дочь певца, 28-летняя Пэрис Джексон. Наследница поп-звезды охарактеризовала фильм как приукрашенный и полный "неточностей и откровенной лжи".





Пэрис Джексон дочь Майкла Джексона Главная причина, почему я молчала до сих пор, – я знала, что многие из вас будут довольны. Фильм во многом потакает весьма специфической части фандома моего отца, которая до сих пор живет в мире фантазий. И им это понравится.

Наследница певца также отметила, что не принимала участия в процессе создания проекта. По ее словам, увидев первоначальный вариант сценария, она попыталась обратить внимание создателей на некоторые несоответствия. Однако ее мнение проигнорировали, отметила Джексон.

