Внимание, трейлеры! Самые ожидаемые кинопремьеры 2018 года

2018 год станет настоящим подарком для всех кинолюбителей, особенно для тех, кто ждал продолжение историй в сиквелах и приквелах или перезапуска любимых киношедевров. Продолжение "Мстителей", новая "Лара Крофт" и еще один приквел "Гарри Поттера". Внимание, трейлеры!

Фото: depositphotos/stockasso

"Величайший шоумен"

В кино с 4 января

Режиссер: Майкл Грэйси

Сценарий: Дженни Бикс, Билл Кондон

В ролях: Хью Джекман, Зак Эфрон, Ребекка Фергюсон, Мишель Уильямс, Зендая Коулман, Дайэнн Кэррол, Марко Кака, Фредрик Лене и другие



Видео YouTube-канала 20th Century Fox Russia

Фильм "Величайший шоумен" расскажет о становлении и жизненном пути одного из самых известных людей XIX века в Америке. Финеас Тэйлор Барнум прославился после того, как стал показывать публике диковинных людей со всего мира. Он организовал один из величайших бродячих цирков в истории. Режиссером биографической музыкальной ленты "Величайший шоумен" стал Майкл Грэйси, для которого эта работа станет дебютом на большом экране. Главную роль в фильме сыграл звезда Бродвея и Голливуда Хью Джекман. После окончания карьеры Россомахи в "Людях Икс" Джекман переключился на драматические роли.

"Пятьдесят оттенков свободы"

В кино с 8 февраля

Режиссер: Джеймс Фоули

Сценарий: Ниал Леонард, Э. Л. Джеймс

В ролях: Джейми Дорнан, Дакота Джонсон, Рита Ора, Люк Граймс, Виктор Расук, Ариэль Кеббел и другие



Видео YouTube-канала Universal Pictures Russia

В финальной части трилогии уже молодые супруги Кристиан и Анастейша Грей осознали, что их жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Но семейную идиллию нарушил бывший босс главной героини, который решил отомстить Кристиану, похитив его сестру. Анастейша, находясь в положении, приложила все усилия, чтобы спасти похищенную девушку. Авторы картины, как всегда, обещают множество откровенных сцен и немножечко "жести".

"Черная пантера"

В кино с 15 февраля

Режиссер: Райан Куглер

Сценарий: Райан Куглер, Джо Роберт Коул, Стэн Ли, Джек Кирби

В ролях: Энди Серкис, Чедвик Боузман, Лупита Нионго, Анджела Бассетт, Форест Уитакер, Данай Джекесай Гурира и другие



Видео YouTube-канала MARVEL Россия

Компания MARVEL решила открыть год с сольного фильма о супергерое. В этот раз настало время для Черной пантеры, которого зрители увидели еще в фильме "Первый мститель: Противостояние". Действие нового фильма как раз начинается там, где заканчиваются события картины о Капитане Америка. Главный герой Т’Чалла возвращается домой, чтобы возглавить изолированное, но технологически продвинутое африканское королевство Ваканда. Когда на горизонте появляется его старый враг, власть и невероятные способности Т’Чаллы подвергаются проверке. В ходе конфликта на кон поставлена судьба королевства Ваканда и всего мира. Всем поклонникам киновселенной MARVEL, а также любителям блокбастеров обязательно нужно сходить.

"О чем говорят мужчины. Продолжение"

В кино с 22 февраля

Режиссер: Флюза Фархшатова

Сценарий: Леонид Барац, Сергей Петрейков, Ростислав Хаит

В ролях: Леонид Барац, Александр Демидов, Камиль Ларин, Ростислав Хаит, Алексей Барабаш, Елена Подкаминская и другие



Видео YouTube-канала Наше кино

Долгожданное продолжение "мужских разговоров" знаменитой четверки "Квартета И". На этот раз Леша, Слава, Камиль и Саша едут в Питер. За один день герои побеждают немцев, хоронят дядю Борю, переживают за Михаила Прохорова, поют песню из любимого мультфильма и неожиданно для себя вспоминают слово "дендрологический", а также соглашаются с проводницей поезда Адлер − Мурманск, что Месси лучше, чем Роналду. В общем, все как всегда. Остается надеяться, что третий фильм возьмет только самое лучшее из первых двух лент.

"За гранью реальности"

В кино с 1 марта

Режиссер: Александр Богуславский

Сценарий: Михаил Зубко, Александр Богуславский, Дмитрий Жигалов, Александра Примаченко, Алексей Слущев

В ролях: Милош Бикович, Любовь Аксенова, Юрий Чурсин, Евгений Стычкин, Аристарх Венес, Сергей Астахов, Антонио Бандерас и другие



Видео YouTube-канала KINODANZ

Еще в одном российском фильме задействован очень колоритный актерский состав. Главные роли исполнили Милош Бикович, Аристарх Венес, Евгений Стычкин и голливудская звезда Антонио Бандерас. Для него это первый опыт в российском фильме.

В центре сюжета – одинокий игрок Майкл. Много месяцев он готовится к крупной афере в европейском казино, но встретил за столом противника со сверхъестественными способностями. В итоге, проиграв крупную сумму, он решает отомстить обидчику, собрав целую команду таких сверхлюдей. Сюжет похож на смесь "Иллюзии обмана" и "Людей Икс". Как это будет сочетаться в русском фильме, остается только догадываться, но интерес к картине определенно есть.

"Tomb Raider: Лара Крофт"

В кино с 15 марта 2018

Режиссер: Роар Утхауг

Сценарий: Женева Робертсон-Дуорет, Алистер Сиддонс

В ролях: Алисия Викандер, Уолтон Гоггинс, Доминик Уэст, Дэниэл Ву, Александр Виллауме и другие



Видео YouTube-канала WBRussia

Норвежский режиссер Роар Утхауг решил реанимировать серию о самой знаменитой расхитительнице гробниц. Пускай на месте главной героини не Анжелина Джоли – на ее роль взяли тоже оскароносную Алисию Викандер, которая является фанаткой серии компьютерных игр о Ларе Крофт.

Новый фильм расскажет о первой экспедиции археолога. Она отправляется на некий остров, чтобы завершить то, что начал ее отец. Там ей предстоит раскрыть древние секреты и выстоять против помешанных островитян-культистов. В помощь ей невообразимая сноровка и, конечно же, оружие – от лука и стрел до знаменитых парных пистолетов.

"Тихоокеанский рубеж 2"

В кино с 22 марта

Режиссер: Стивен С. ДеНайт

Сценарий: Стивен С. ДеНайт, Т.С. Наулин, Кира Снайдер, Эмили Кармайкл, Трэвис Бичем

В ролях: Адриа Архона, Скотт Иствуд, Цзин Тянь, Джон Бойега, Чарли Дэй и другие



Видео YouTube-канала Universal Pictures Russia

Первая часть блокбастера о гигантских роботах и монстрах кайдзю вышла в 2013 году. События ленты "Тихоокеанский рубеж−2" развернутся спустя несколько лет. Главным героем на этот раз окажется сын маршала Пентекоста, который будет защищать планету, управляя гигантским роботом-егерем. В новом фильме егери уже не считаются экстраординарным явлением и воспринимаются людьми совершенно спокойно. Однако неожиданно вновь возникает разрыв между двумя измерениями, и в мир проникают полчища кайдзю, которых мир еще не видел. Как и в первой части, зрителей ждут красочные сражения между роботами и монстрами, но уже в двойном масштабе.

"Первому игроку приготовиться"

В кино с 29 марта

Режиссер: Стивен Спилберг

Сценарий: Эрнест Клайн, Зак Пенн

В ролях: Бен Мендельсон, Оливия Кук, Саймон Пегг, Марк Райлэнс, Ханна Джон-Кэймен и другие



Видео YouTube-канала WBRussia

События ленты Стивена Спилберга перенесут зрителей в будущее, где практически иссякли ресурсы по добыче энергии. И пока человечество стоит на грани вымирания, люди пытаются спастись в другой реальности. Существует некая игра под названием Oasis. Ее создатель, гениальный и эксцентричный Джеймс Холлидэй, оставляет уникальное завещание. Все его колоссальное состояние получит игрок, первым обнаруживший цифровое "пасхальное яйцо", которое миллиардер спрятал где-то на просторах Oasis. Первым до него добирается главный герой фильма Уэйд Уоттс, которому всего 18 лет. Однако сразу после его успеха он понимает, что за ним охотятся, а поражение, случившееся в виртуальном мире, может стать для него смертельным в настоящем.

Завязка фильма и вправду захватывает. А любители компьютерных игр, пришедшие на сеанс, смогут снова вкусить то чувство сопричастности с героем на экране. Фильм "Первому игроку приготовиться" снят по одноименной книге Эрнеста Клайна.

"Новые мутанты"

В кино с 12 апреля

Режиссер: Джош Бун

Сценарий: Джош Бун, Кнейт Гуолтни, Крис Клэрмонт, Дэйв Кокрум, Скотт Лобделл, Боб Маклеод

В ролях: Аня Тейлор-Джой, Мэйси Уильямс, Алиса Брага, Чарли Хитон, Блю Хант, Генри Зага



Видео YouTube-канала 20th Century Fox Russia

Создатели фильма обещают показать первый хоррор во вселенной "Людей Икс". Сюжет "Новых мутантов" расскажет о группе подростков, которые оказываются заперты против своей воли на секретном объекте. Они обнаруживают в себе сверхспособности, благодаря которым начинают бороться не только с врагами человечества, но и со своими собственными демонами.

"Рэмпейдж"

В кино с 19 апреля

Режиссер: Брэд Пейтон

Сценарий: Райан Ингл, Карлтон Кьюз, Райан Кондал, Адам Щтикель

В ролях: Дуэйн Джонсон, Малин Акерман, Наоми Харрис, Джо Манганьелло и другие



Видео YouTube-канала WBRussia

Звезда блокбастеров и бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон играет врача Дэвис Окойи, который исследует приматов. У него есть друг – добрая и умная горилла Джордж. Однажды в результате генетического эксперимента примат превращается в необузданного монстра. И, что самое интересное, не он один стал жертвой эксперимента. Также в фильме зрители увидят гигантского волка и крокодила. Картина является экранизацией одноименной видеоигры, которую разработали еще в 1986 году. Фанаты игры и актера "Скалы" должны оценить эту киноновинку.

"Мстители: Война бесконечности"

В кино с 3 мая

Режиссеры: Энтони Руссо, Джо Руссо

Сценарий: Джек Кирби, Джим Старлин, Кристофер Маркус, Стивен МакФили, Стэн Ли, Джордж Перез, Стив Дитко, Джо Саймон, Рон Лим

В ролях: Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Крис Прэтт, Сэмюэл Л. Джексон, Зои Салдана, Бри Ларсон и другие



Видео YouTube-канала MARVEL Россия

Еще одно продолжение знаменитой франшизы от MARVEL. В этот раз герои киновселенной встретятся с Таносом – межгалактическим тираном, который преследует цель собрать все шесть камней бесконечности, с помощью которых можно менять реальность. С космическим злодеем в фильме будут сражаться как герои предыдущих "Мстителей", включая Халка и Человека-паука, так и Доктор Стрэндж из одноименного фильма и члены "Стражей Галактики". Сборная солянка из супергероев вновь должна порадовать всех любителей экранизаций комиксов.

"Дэдпул-2"

В кино с 31 мая

Режиссер: Дэвид Литч

Сценарий: Ретт Риз, Пол Верник, Роб Лайфелд, Фабиан Нициезе

В ролях: Райан Рейнольдс, ТиДжей Миллер, Каран Сони, Стефан Капичич, Брианна Хилдебранд и другие



Видео YouTube-канала 20th Century Fox Russia

Не вполне обычный супергерой Дэдпул, который получил способности ускоренного исцеления после эксперимента, снова порадует зрителей своим нестандартным чувством юмором и отсутствием меры жестокости с врагами. Компанию Дэдпулу составят Кейбл, Домино, Сверхзвуковая боеголовка и другие. Ошеломительный успех первого фильма при сравнительно небольшом бюджете обрекает на хорошую кассу и вторую часть.

"Мир Юрского периода−2"

В кино с 7 июня

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Сценарий: Колин Треворроу, Дерек Коннолли, Майкл Крайтон

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Крис Прэтт, Тоби Джонс, Рейф Сполл, Джефф Голдблюм и другие



Видео YouTube-канала Universal Pictures Russia

К 25-летию появления на экранах "Парка Юрского периода" Стивена Спилберга в кино выйдет "Мир Юрского периода−2". Также к юбилею на экран вернутся Джефф Голдблюм и Б. Д. Вонг, игравшие в оригинальной серии картин. Герои снова попадут на остров с возрожденными динозаврами и постараются спастись не только от смертоносных хищников, но и от самого острова, который вот-вот взорвется. По словам режиссера, вторая часть "Мира Юрского периода" окажется более страшной, мрачной и тяжелой, чем первая. Какой картина окажется на самом деле, увидим в начале лета.

"Суперсемейка-2"

В кино с 14 июня

Режиссер: Брэд Берд

Сценарий: Брэд Берд

В ролях (озвучка): Сэмюэл Л. Джексон, Холли Хантер, Джон Ратценбергер, Крэйг Т. Нельсон



Видео YouTube-канала Disney Россия

Долгожданное продолжение супергеройского мультфильма выходит на экраны спустя 14 лет. На первый план выйдет обаятельная миссис Исключительная. Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми, у каждого из которых есть свои причины быть недовольным собственными суперспособностями. Но семейке вновь придется объединиться против могущественного врага. Кроме того, во второй части появится более двух десятков новых героев, а семейство переедет в новый дом наподобие особняка Тони Старка из "Железного человека".

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

В кино с 15 ноября

Режиссер: Дэвид Йейтс

Сценарий: Дж.К. Роулинг

В ролях: Эдди Редмэйн, Джонни Депп, Джуд Лоу, Дэвид Сакурай, Зои Кравиц, Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и другие



Видео YouTube-канала WBRussia

В ноябре следующего года выйдет вторая часть "Фантастических тварей". В сиквеле Грин-де-Вальд убегает из-под стражи американских волшебников и начинает сбор сторонников, большинство из которых не в курсе его главной цели – воцарения чистокровных магов над всеми остальными. Чтобы остановить злодея, Альбус Дамблдор обращается за помощью к своему бывшему ученику Ньюту Саламандеру. Главный герой первой части, разумеется, соглашается, но тоже не подозревает о степени угрозы. Мир волшебников вступает в гражданскую войну; любовь и верность уже не удерживают лучших друзей и членов одной семьи от вражды. Всем "поттероманам" обязательно к просмотру.