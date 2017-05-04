Дерево Грут и говорящий енот снова вместе: в прокат выходят "Стражи Галактики"

Кадр из фильма "Стражи Галактики. Часть 2"

Сиквел "Стражей Галактики" выходит в российски прокат 4 мая. Это вторая часть фантастических приключений с шутками из 1980-х, снятая режиссером Джеймсом Ганном.

На экранах вновь появятся живое дерево Грут, говорящий енот Ракета, Звездный Лорд Питер Квилл в исполнении Криса Пратта, громила Дракс и Зои Салдана в роли зеленокожей Гамора. В новом фильме также появятся Курт Рассел, претендующий на роль отца Квилла и Сильвестр Сталоне – он сыграет эпизодическую роль.

Мировая премьера состоялась чуть раньше, 19 апреля, собрав в американском прокате 160 миллионов долларов за первый уикэнд. Критики сразу предрекли фильму новые рекорды бокс-офиса.

"Стражи Галактики" живут в праллельной вселенной Marvel, которая пока что ни разу не пересекалась со вселенной "Мстителей". Первый фильм вышел на экраны в 2014 году, заработав крайне высокий рейтинг, рекордные сборы в 773 миллиона долларов и две номинации на премию "Оскар".

Видео: YouTube/MARVEL Россия