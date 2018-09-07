Евгений Миронов – о Робере Лепаже, "Стилягах" и спектаклях для детей

В Театре Наций открылся новый сезон. Художественный руководитель Евгений Миронов поделился планами, рассказал о ближайших премьерах, сотрудничестве с Робером Лепажем и спектаклях для детей.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В прошедшем сезоне Театр Наций показал 412 спектаклей, которые посетили более 135 тысяч зрителей, и выпустил восемь премьер.



О новой работе с Робером Лепажем

Робер Лепаж вновь поставит спектакль в Театре Наций. Что это будет за постановка, остается тайной.

Это не первая совместная работа режиссеров, в 2013 году на основной сцене театра вышел спектакль Робера Лепажа "Гамлет | Коллаж", где все роли исполняет Евгений Миронов.

О самых ожидаемых премьерах

По словам Миронова, премьера одного из самых ожидаемых спектаклей сезона – мюзикла "Стиляги" по повести Юрия Короткова – намечена на февраль 2019 года. Творческая группа во главе с режиссером Алексеем Франдетти начала подготовку к премьере в январе 2018 года, когда состоялись первые кастинги (всего прислали заявки более 2,5 тысячи человек).

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

В апреле на Основной сцене запланирована премьера спектакля "Тартюф" в постановке Евгения Писарева, художник спектакля – Зиновий Марголин.

В мае пройдет премьера спектакля Андрея Могучего по прозе современного писателя Романа Михайлова, художник – Мария Трегубова.

Кроме того, в мае начнутся репетиции спектакля "Дядя Ваня" в постановке одного из лидеров современной французской режиссуры, художественного руководителя Парижского театра "Одеон" Стефана Брауншвейга.

Малая сцена

Новый сезон Театра Наций начнется 11 сентября на Малой сцене премьерой спектакля "Театр чудес" режиссера Дениса Бокурадзе.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

27 сентября здесь же состоится премьера спектакля из цикла "Наше все… Ахматова. Свидетель", автор и исполнитель – Дмитрий Сердюк, ранее сочинивший "Наше все... Бродский".

В декабре 2018 года на Малой сцене запланирована премьера "Любовниц" по роману нобелевского лауреата Эльфриды Елинек (Австрия), в постановке Светланы Земляковой (в главных ролях – Елена Николаева и Наталья Ноздрина, ученицы профессора Олега Кудряшова, участницы многих спектаклей Театра Наций).

О выставке "Aз 444"

Новый сезон в Новом Пространстве откроется 8 сентября выставкой "Aз 444" и творческим вечером "Вселенная русской азбуки", в котором примут участие писатель Людмила Улицкая, лингвист Максим Кронгауз и историк Алексей Юдин.

Первая премьера Нового Пространства в новом сезоне – спектакль "Снегурочка" молодого режиссера Олега Долина. С него начнется лаборатория детских проектов, а в конце сентября ее работу продолжит проект "Таинственная история с привидениями" режиссера Полины Стружковой – одного из самых успешных постановщиков спектаклей для детей в нашей стране.

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

"Мы будем раскрывать разные формы, пробовать разные образы и художественные языки", – рассказал Миронов.

В рамках празднования 100-летия со дня рождения Александра Солженицына будут показаны спектакли другой лаборатории, проходившей в Новом Пространстве в 2017 году, "Красное колесо" – "На Дне", "Ячейка" и "Вагон системы Полонсо".

Одна из самых важных работ в Новом Пространстве запланирована на январь 2019 года. Документальный проект "Последний дворец последнего царя" готовит команда во главе с режиссером Михаилом Патласовым. Кроме того, в течение сезона в Новом Пространстве планируются различные перформансы, концерты, лекции, в частности, в октябре состоится премьера спектакля-променада "Домашние танцы" (Living-room Dancers).