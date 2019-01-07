Какие фильмы-лауреаты "Золотого глобуса" нужно посмотреть

В Лос-Анджелесе вручили "Золотые глобусы". Эти призы от Голливудской ассоциации иностранной прессы считают довольно весомыми и чуть ли не вторыми по значимости после "Оскара". Кинокритик Егор Беликов объясняет, почему это не так.

Фото: ТАСС/Kevin Sullivan

"Оскар" – это все же хотя бы большой, объемный и многоступенчатый социологический опрос лидеров киноиндустрии, со сложным отбором респондентов (чтобы получить приглашение в ряды Американской киноакадемии, надо быть реально заслуженным профессионалом), с продолжительной рекламной кампанией, с подковерными интригами и сложными стратегиями продвижения. Полученными статуэтками гордятся десятилетиями. "Оскар" действительно меняет кинематограф: например, если "Властелин колец" заработал главный приз, значит, жанр фэнтези входит в категорию мейнстрима, на фильмы в этом жанре проще найти деньги, и, как результат, в мировой прокат попадает больше подобных картин.

"Золотой глобус" не значит ничего. Это просто очередная премия, одна из многих (есть еще награды всяких кружков американских кинокритиков, например). По разным историческим и календарным причинам за "Глобусом" каждый год следят перед церемонией вручения "Оскаров". Однако, не стоит забывать, что если в Американской киноакадемии состоят тысячи режиссеров, актеров и продюсеров, то в Голливудской ассоциации иностранной прессы – всего девяносто человек, то есть репрезентативности мнений можно не ждать. Не говоря уже о том, что девяносто – это в принципе очень мало с точки зрения статистики, так что и выбор победителей в каждой из категорий довольно случаен. Россию в этой ассоциации представляет в том числе Александр Невский. Да-да, тот самый культурист, он почему-то считается журналистом, и еще у него есть дом в Калифорнии. Понятно, веры такой премии мало.

Единственное, что по факту роднит "Золотой глобус" с "Оскаром", – мучительно продолжительная красная дорожка, где звезды хвастаются платьями и драгоценностями, а потом фэшн-блогеры долго спорят, кто же из дизайнеров "победил": Луи Виттон или Стелла МакКартни.

Список победителей в соответствующих номинациях вообще редко повторяет оскаровский, как минимум потому, что голливудская иностранная пресса почему-то делит фильмы по жанрам, каждая картина – либо комедия/мюзикл, либо драма, что довольно странно. В результате получается, что "Фаворитка", историческое кино из конкурса Венецианского фестиваля, – легкомысленная комедия, а марвеловская супергероика "Черная пантера" – оказывается, серьезная драма.

Фото: ТАСС/Kevin Sullivan

Все же на "Глобусе" были пусть и сомнительные, но хоть какие-то неожиданности. "Звезда родилась", плаксивый мюзикл о тяготах рокерской славы с Леди Гагой и Брэдли Купером в главных ролях (Купер заодно еще и режиссер, сценарист и продюсер этого фильма), пролетел почти на всех номинациях, кроме "лучшей песни" (там просто не было никаких конкурентов), хотя, надо думать, на "Оскаре" он заберет свое. Лично Леди Гага проиграла заслуженной голливудской актрисе Гленн Клоуз, которая действительно исполнила, возможно, лучшую роль в карьере в сложной окололитературной драме "Жена". А статуэтка, на которую метил Купер, ушла любимцу публики Рами Малеку, изобразившему Фредди Меркьюри для байопика "Богемская рапсодия". Другим фаворитом "Глобуса" стала душеспасительная антирасистская картина "Зеленая книга": она признана лучшей комедией 2018 года, отмечены также авторы сценария и актер Махершала Али за мужскую роль второго плана. Наконец, примечательна испаноязычная черно-белая ретро-драма "Рим", лауреат Золотого льва в Венеции: Альфонсо Куарон получил призы в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший иностранный фильм".

Несложно заметить два главных гуманистических тренда голливудского кино этого года: музыка (сразу много мюзиклов и фильмов о поп- и рок-исполнителях и их сложных жизнях оказались лауреатами первой считающейся значимой голливудской кинопремии года), а также разнообразие во всех смыслах (имеются в виду фильмы в поддержку национальных, расовых и сексуальных меньшинств). Примеры: "Зеленая книга" (сюжет посвящен путешествию пианиста Дона Ширли, афроамериканца и гея, и его недалекого водителя по расистским южным штатам), "Богемская рапсодия" (Фредди Меркьюри в исполнении Малека и вовсе медленно сгорает от СПИДа, но никому в этом не признается и кашляет кровью в платочек).

Фото: ТАСС/Kevin Sullivan

Напомним, "Золотой глобус" слабо влияет на "Оскар", там, скорее всего, будут совсем другие фавориты: "Черная пантера", "Звезда родилась" и, возможно, "Зеленая книга".

Что можно (и нужно) посмотреть из победителей "Золотого глобуса"

"Зеленая книга", простой и добрый фильм, сделанный в лучших голливудских традициях, о навязчивом американском расизме и о том, что взаимопонимание все двери открывает. В прокате с 27 января;

"Богемская рапсодия", необязательный, слишком буквальный, но все-таки качающий (особенно ближе к финалу) фильм о становлении и всемирной славе группы Queen. Еще немного идет в прокате, легально выйдет 25 января;

"Рим", большое в художественном плане произведение о мимолетности и тяжести человеческой жизни. Уже есть на Netflix;

"Жена", тонкая камерная драма о славе и ее последствиях. Еще совсем недолго его будут показывать в кинотеатрах;

"Власть", околополитическая комедия об американском вице-президенте Дике Чейни, для роли которого актер Кристиан Бэйл опять потолстел (и получил за это "Золотой глобус", кстати). В кино с 21 февраля

"Человек-паук: Через вселенные", милейший супергеройский мультфильм, сделанный авангардно по меркам коммерческой анимации. Еще в кино.

Егор Беликов