"Великий уравнитель 2", детали "Лета" и дети-супергерои: что смотреть в кино

Толстой против суда, японские пингвины и послевкусие от "Лета": редакция портала Москва 24 – о главных кинопремьерах недели.

"Великий уравнитель 2" – сиквел фильма 2014 года с Дензелом Вашингтоном в главной роли, продолжение истории об агенте ЦРУ в отставке, на досуге собственными силами вершащего правосудие. В этот раз помимо помощи посторонним людям ему предстоит найти виновных в смерти своей близкой подруги и заставить их понести наказание. В среднем главный боевик недели получил хорошие отзывы от западных зрителей, так что всем тем, кому в свое время понравился "Великий уравнитель", можно не бояться за качество его продолжения.



Видео: YouTube/SonyPicturesRU

После того, как большая часть американских детей погибает в результате неизвестной науке болезни, у немногих выживших обнаруживаются суперспособности. За детьми-уникумами устраивает охоту правительство, отправляющее их в специальные лагеря принудительного заключения, где тех разделяют на группы и подвергают лечению, но некоторым удается сбежать от "всевидящего ока"... О скрывающихся от государства детях расскажет фильм Дженнифер Ю "Темные отражения".



Видео: YouTube/20th Century Fox Russia

Новый фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения" уже успел принять участие в основном конкурсе "Кинотавра" и теперь выходит в широкий прокат. Вопреки впечатлению, которое может сложиться после просмотра трейлера с бодрой современной музыкой, "История одного назначения" – скорее остросоциальное высказывание о сегодняшней России, чем развлекательный исторический фильм.

В основе сюжета – глава из книги "Святой против Льва" Павла Басинского о солдате, попадающем под военный трибунал из-за пощечины офицеру. История получает неожиданное развитие, когда за подсудимого вступается сам граф Толстой, являющийся одним из главных действующих лиц драмы.



Видео: YouTube/Novoekino

Фильм, на который также стоит обратить внимание на этой неделе, – дебютный полный метр Джонатана и Джоша Бэйкеров, "Кин", балансирующий между фантастическим боевиком и семейной драмой. В то время, когда его старший брат получает УДО, 14-летний Элай находит в заброшенном здании странное оружие, обладающее поразительной мощью. Завладев им, он станет мишенью сразу нескольких противоборствующих сил. Яркий дебют Зои Кравиц с Джеймсом Франко во второстепенных ролях – для тех, кто не боится доверить свой вечер дебютантам большого кино.



Видео: YouTube/Central Partnership

Слоган британского хоррора "Мара. Пожиратель снов" – "Не каждой красавице суждено проснуться". Главная тема фильма – синдром внезапной ночной смерти. Ольге Куриленко, сыгравшей главную роль, предстоит расследовать убийство мужчины, по версии полиции задушенного женой. По ходу расследования она узнает о загадочном демоне, посещающем своих жертв во сне. Испытывающей симптомы, схожие с теми, которые бывают у всех убитых, девушке нужно разгадать загадку до того, как сон принесет ей смерть.



Видео: YouTube/iVideos

Для всех, кто любит аниме, в кинотеатрах на этой неделе припасен настоящий подарок – фэнтези "Тайная жизнь пингвинов". О городе, где загадочным образом появляются пингвины, которые на самом деле совсем не то, чем кажутся, о детях, расследующих это удивительное происшествие, и о его истинном смысле – в двухчасовом фильме, на который можно привести и самых маленьких зрителей.



Видео: YouTube/Exponenta Plus

16-летний Лиам, все детство проходивший обучение дома, впервые идет в школу. И не какую-нибудь, а самую обычную американскую публичную школу, полную соблазнов и дурных влияний – по крайней мере, в этом уверена его мама. Она же и берется пройти через все стадии подросткового бунта вместе со своим сыном. "Клуб "Школа" – фестивальный фильм со "свежими" лицами в главных ролях, как для любителей подростковых комедий, так и для тех, кто все еще помнит свои школьные годы.



Видео: YouTube/iVideos

"Белль и Себастьян: Друзья навек" – завершающая серия трилогии про мальчика-сироту Себастьяна и его верного друга, собаку Белль. Пережившие войну и уверенные, что все испытания остались позади, друзья, наконец, начинают спокойную жизнь: у Себастьяна появляется семья, а у Белль – целый выводок щенков. Их покою приходит конец, когда Белль и щенков забирает человек, называющий себя ее настоящим хозяином. Но Себастьян не готов бросить своего друга и вместе с семьей отправляется на поиски Белль.



Видео: YouTube/Pioner Cinema

"После Лета" – фильм Кирилла Серебренникова, смонтированный им под домашним арестом. Это документальная лента, снимавшаяся параллельно с "Летом", поэтическим размышлением о 1980-х годах. Но, в отличие от атмосферного игрового фильма, в документальном получили право голоса все те, чья жизнь легла в основу фильма, многими признанного главным в карьере режиссера на данный момент.

Артемий Троицкий, Андрей Тропилло, Наталья Науменко – люди, знающие об эпохе и Цое лучше остальных. Интервьюируемые "гостем из настоящего" Александром Кузнецовым, сыгравшем в "Лете" роль скептика, они отвечают на "наивные" вопросы о жизни их сверстников 30 лет назад и рассказывают, как же все было "на самом деле".



Видео: YouTube/YM Трейлеры

Еще один документальный фильм в прокате с 6 сентября – "Похищенные сокровища Европы", исследование отношений живописи и нацистского режима, с одной стороны, боровшегося с современным искусством, провозглашенным "дегенеративным" и, с другой – возрождавшим "классическое искусство", продвигавшееся лично фюрером. Путешествие по выставкам, организованным гитлеровским режимом, и одержимость нацистского лидера искусством и его влиянием на людей – в фильме Клаудио Поли.



Видео: YouTube/NevafilmEmotion

Лиза Минаева