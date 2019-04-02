Искусство для всех и больницы для бедных: что оставили Москве богатые купцы

Собрания картин, музеи, больницы и богадельни: что завещали Москве известные до революции меценаты и благотворители.

Павел Третьяков

Что завещал: содержание Третьяковской галереи, квартиры для вдов и сирот, стипендии для учащихся



И. Е. Репин, Портрет П.М. Третьякова

Павел Михайлович Третьяков известен прежде всего как коллекционер. Вместе с братом Сергеем за более чем четверть века он собрал картины для крупнейшей частной картинной галереи России, получившей их имя – Третьяковской. Меценат, сделавший состояние на бумагопрядильных фабриках, уже в завещании, составленном в 38 лет, говорил о желании "положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, принесущего многим пользу, всем удовольствие". В 1874 году он построил для собрания искусств отдельное здание, примыкающее к его особняку. В 1881 году галерея в Лаврушинском переулке была открыта для всех, а через год промышленник передал коллекцию искусства и здания, где она размещалась, городу. Это подтверждалось и в завещании, вскрытом после смерти Третьякова, по которому он оставлял деньги на содержание и пополнение картинной галереи: в городскую думу он вносил более 200 тысяч рублей – сумма по тем временам колоссальная – "для употребления процентов на ремонт галереи". Кроме того, он завещал галерее домашние иконы и картины.

В завещании Третьякова обнаружилась ошибка, чуть было не ставшая роковой: один из заверивших его свидетелей оказался заинтересованным лицом, что делало документ недействительным, большая часть наследства в таком случае переходила единственному сыну Третьякова – недееспособному и душевнобольному Михаилу, а галерея оставалась без обеспечения. Но после обращения к императору завещание все же было признано и "утверждено к исполнению".



Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. Фото: Wikipedia

Кроме того, Московская городская дума по завещанию получила более 830 тысяч рублей, 150 из которых предназначалось на "устройство и содержание бесплатных квартир для вдов, малолетних детей и незамужних дочерей умерших художников". Бесплатным было не только жилье, но также медицинская помощь и питание. Также Третьяков оставил Московскому купеческому обществу 30 тысяч рублей на стипендии в Мещанских училищах. Завещанные средства пошли и на строительство богадельни, которая была открыта в 1907 году.

Гаврила Солодовников

Что завещал: построить школы, приюты, жилье для бедняков



Портрет Г. Г. Солодовникова

Едва ли не самый щедрый благотворитель в истории России, Гаврила Солодовников, известный бережливостью на грани со скаредностью (рассказывали, что он буквально до дыр занашивал свои костюмы, а в трактирах заказывал вчерашнюю гречку, стоившую гроши), первые пожертвования сделал еще при жизни: внес 200 тысяч рублей на строительство Московской консерватории, построил концертный зал на Большой Дмитровке (нынешний Театр оперетты), помог открыть Клинику кожных и венерических болезней. Но по размеру эти пожертвования не могли сравниться с тем, о чем говорилось в его последней воле: из почти 21 миллиона рублей купец 20 миллионов завещал на благотворительность – наследникам же досталось порядка 500 тысяч.

Часть средств пошла на создание земских женских училищ и профессиональных школ в Тверской, Архангельской, Вологодской, Вятской губерниях и в Серпуховском уезде под Москвой. Часть – на содержание приюта для сирот и строительство квартир для бедняков: на деньги Солодовникова в 1909 году в Москве открылись дом для одиноких "Свободный гражданин" и дом для семейных "Красный ромб".



Московская консерватория до перестройки 1895-1901 годов / фото: pastvu.com



Кузьма Солдатенков

Что завещал: коллекцию искусства, построить больницу для бедных



Портрет К. Т. Солдатенкова

Владелец бумажных и ткацких мануфактур, пивоваренного завода и банка, Солдатенков начал коллекционировать русское искусство раньше Третьякова. Он ежегодно на протяжении десятков лет делал пожертвования Румянцевскому музею – первому публичному в России. По завещанию Солдатенкова его коллекция искусства, в которую входили более 250 картин, скульптура, а также его библиотека на восемь с лишним тысяч книг, отошла все тому же Румянцевскому музею (сейчас работы находятся в Третьяковской галерее и Русском музее). На завещанные им деньги было построено ремесленное училище, но в первую очередь Москва обязана Солдатенкову строительством больницы для "бедных без различия званий, сословий и религий". В больницу, открытую уже после его смерти в 1908 году, а затем переименованную большевиками в Боткинскую, купец вложил почти два миллиона рублей.







Петр Щукин

Что завещал: Музей старины



А. О. Карелин. Портрет П. И. Щукина

Промышленник Петр Щукин, брат мецената, коллекционера модернистской живописи Сергея Щукина, сделал состояние на торговле тканями. Неудивительно, что начинал он с коллекционирования ковров, однако позже основным предметом его интереса стали предметы древности, к концу жизни купца сформировавшие значительное собрание. Специально для него Щукин выстроил здание на Малой Грузинской, где в 1893 году открылся музей древностей, в котором разместилась коллекция гравюр, предметов русской старины, а также произведений персидского и японского искусства. Уже в это время Щукин задумался о передаче собрания государству, но если сначала он предполагал подарить часть работ, позже решил не делить коллекцию на части – и в 1905 году пожертвовал городу собрание вместе со зданием, где оно находилось. Примечательно, что даже после оформления дарственной, Щукин оставался попечителем своего музея, продолжая содержать его и пополнять коллекции.

Воля мецената была закреплена и в завещании 1912 года, однако исполнена она была не полностью: вопреки документу, его коллекцию перевезли в здание Исторического музея на Красной площади, а особняк на Малой Грузинской использовали для других целей.

Музей российских древностей П. И. Щукина. Фото: oldmos.ru

Варвара Морозова

Что завещала: построить жилье для рабочих, школы и приюты, платить ученым за исследования болезней



Дункерс. Портрет В. А. Морозовой

Представительница династии промышленников и меценатов Морозовых (ее мужем был купец Абрам Абрамович, сыновья Иван и Михаил собирали коллекцию импрессионистов, которую сейчас можно увидеть в Пушкинском музее) Варвара Алексеевна сама происходила из богатой семьи – была дочерью предпринимателя Алексея Хлудова. Морозова делала пожертвования на работу Московского университета, за что была удостоена благодарности императора, открыла вечерние и воскресные курсы для рабочих и построила здание, где они проводились, сделала взнос, позволивший открыть публичную библиотеку-читальню имени Тургенева. Кроме того, в доме на Воздвиженке она устроила литературный салон, гостями которого были Александр Блок, Андрей Белый и Валерий Брюсов.

По завещанию Морозовой часть средств шли на помощь рабочим ее фабрик – строительство для них жилья. Направила она деньги и университету, попечителем которого была при жизни, – на проценты от завещанных 100 тысяч рублей назначалась награда за труд по изучению рака и туберкулеза. Часть денег была предназначена на строительство школ для бедняков и приютов. Но планы эти не сбылись: через несколько недель после смерти Морозовой произошла революция.

