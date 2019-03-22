Безумный русский и 30 тысяч за "Жену Короля": истории из жизни Щукина и Морозова

Пушкинский музей и Эрмитаж объединились, чтобы показать семейные собрания Щукиных и Морозовых и реконструировать историю дореволюционного частного собирательства. Главные выставки откроются в Москве и Петербурге 18 и 20 июня.

Сергей Щукин и Иван Морозов – два промышленника и коллекционера, благодаря которым в Пушкинском музее и Эрмитаже одни из лучших в мире собраний импрессионистов и постимпрессионистов. Оба происходили из больших купеческих семей, оба увлеклись самым модным и передовым на начало ХХ века искусством, покупали со страстью и не жалея средств, превратив свои московские особняки в художественные галереи. У Щукина – 13 полотен Моне, 50 Пикассо, 38 Матиссов и большая часть таитянского цикла Гогена. У Морозова – 18 картин Сезанна, Ван Гог и Дега, декоративные панно Дени и Боннара, специально заказанные для московского особняка. По сути, именно благодаря им появились все самые яркие направления в дореволюционном искусстве – русские художники, приходя туда, изучали и впитывали яркие краски и новые формы. После революции обе коллекции были национализированы и поначалу оставлены на своих местах – в бывших особняках открылись Первый и Второй музеи новой западной живописи. В 1923 году их объединили в Музей нового западного искусства, а после войны, в 1948, расформировали и его, перемешав и более-менее поровну разделив собрание между Пушкинским и Эрмитажем. Таким мы его и знаем. Меж тем, и Щукин, и Морозов были яркими личностями, с характером и пристрастиями, которые отразились в том числе и в том, как и что они собирали. Большой совместный выставочный проект восстанавливает справедливость – рассказывает о каждом из коллекционеров и шире: об их семьях, в которых братья "главных героев" были не менее увлеченными собирателями.

Началась выставочная эпопея два года назад в Париже. Тогда в фонде Louis Vuitton показали коллекцию Щукина, и она буквально взорвала Париж – за четыре месяца ее посмотрели больше миллиона человек. Теперь в конце июня коллекцию Щукина откроют в Пушкинском, а братьев Морозовых – в Эрмитаже. В 2020 году Морозовы поедут в Париж. А после (точное время неизвестно, где-то в ближайшие два года) снова случится обмен: Морозовы будут в ГМИИ, а Щукины – в Эрмитаже. За время этих разъездов Пушкинский должен отреставрировать здание в Музейном городке, предназначенное для этой части собрания, и презентовать свою коллекцию на новом месте.

В ожидании московской выставки один из ее кураторов Алексей Петухов рассказал самые интересные истории из жизни обоих коллекционеров.

Сергей Щукин

Самостоятельный выбор

Фото: newpaintart.ru



В конце 1900 года Щукин заинтересовался картиной Моне "Руанский собор". Он узнал адрес художника в деревушке Живерни и нанес ему визит, нарушив правила: тогда нельзя было покупать картины напрямую у художников – только через галереи. Но темпераментный Щукин любил лично включаться в процесс отбора картин. "Руанский собор" – не исключение, тем более что это цикл: картин было около 30. Половину "вариантов" Моне выделил для продажи, а часть оставил себе. Целью визита Щукина было обзавестись той картиной, с которой художник не хотел расставаться. И он все-таки вынудил Моне продать ту картину, которую сам выбрал. Коллекционер заплатил за нее на три тысячи франков больше, чем картина стоила в галерее парижского маршана Поля Дюрана-Рюэля (здесь за нее просили 15 тысяч). Для сравнения: три тысячи франков – годовой доход домохозяйства в начале XX века. Дюран-Рюэль возмутился, что Моне торгует в обход его галереи, но художник сказал, что продал картину дорого и обвала цен не допустил.







Последняя работа Сезанна

Фото: newpaintart.ru

Одна из последних картин задумчивого и неторопливого Сезанна – "Гора Святой Виктории, вид со стороны Лов". Это творческое завещание художника. В 1906 году Сезанн подарил картину коллеге Эжену Каррьеру. Но, к сожалению, последний скончался в марте того же года, и картина поступила в продажу. Щукин был тогда в Париже и быстро купил работу Сезанна. Коллекционер вообще отличался динамизмом и смелостью решений. Когда Щукин привез картину в Москву, умер и сам Сезанн. Так что коллекционер стал обладателем не только самой последней работы художника, но и мемориальной вещи.

Бесценная "Жена Короля"

Фото: newpaintart.ru

Щукин был знаком с крупнейшим коллекционером Гогена – Гюставом Файе, который еще и приторговывал собранием. Щукин немного у него покупал, но в мае 1908 года он пришел к Файе с очень неприличным предложением – попросил продать две самых крупных работы из его собрания: "Жена Короля" и "Сбор плодов". Файе ему, конечно же, отказал. Щукин сначала предложил 10 тысяч франков за "Жену Короля", затем 20, потом поднял до 30. Файе сдался. Картину "Сбор плодов" коллекционер отдал за 17 тысяч франков. После, когда современники упрекали его в продаже, Файе отвечал, что за всю свою коллекцию произведений Гогена он не заплатил столько, сколько этот безумный русский отдел за "Жену короля". На самом деле, на эти деньги среднестатистическая французская семья могла безбедно жить десять лет.

Иван Морозов

Любовь к Ренуару

Фото: newpaintart.ru

В 1904 году Иван Морозов только начал увлекаться коллекционированием искусства. Он приехал на Парижский салон, где была большая ретроспектива Огюста Ренуара. Морозов очень осторожно осваивал новое хобби и ходил по выставочным залам в сопровождении коллег, которые помогали ему разбираться в азах искусства. Среди них был художник Сергей Виноградов. Он вел записи каталогов салона, пытаясь сформировать вкус Морозова. Напротив портрета актрисы Жанны Самари Виноградов отметил, что резкий розовый фон мешает восприятию картины. Но Морозов не обратил внимание на это замечание и купил работу. Нехарактерный для коллекционера поступок: обычно он долго раздумывал перед покупкой и тщательно взвешивал решение.

Добивается своего

Фото: newpaintart.ru

На осеннем салоне 1908 года Морозов знакомится с творчеством Матисса – любимого художника Щукина. Здесь была представлена работа "Статуэтка и ваза на восточном ковре". Он сделал рукописную пометку в каталоге салона напротив этой картины и решил подумать, покупать или не стоит. Он вообще не был склонен к спонтанным решениям. Подумав, он решил ее купить, но было поздно: напротив этой картины стояла пометка "Принадлежит господину Щ", то есть ее уже приобрел Щукин. Но Морозов не унывал, в каталоге рядом с картиной написал "Хорошо" и жирно подчеркнул. В начале 1910 года Морозов купил другую работу Матисса – "Фрукты и бронза". Для этой сделки коллекционер лично попросил художника написать что-то подобное "Статуэтке и вазе на восточном ковре". Кстати, именно на фоне этой картины сидит Морозов на портрете Валентина Серова. Так он подчеркнул значимость этой работы для себя.

Фовисты как исключение из правил

Фото: newpaintart.ru

Морозов – очень сдержанный и медлительный человек, но тем менее он первый в мире коллекционер, который начал скупать работы фовистов. В 1906 году он буквально влюбился в это радикальное течение и против своей традиции – покупать размеренно и вдумчиво – приобрел единовременно и довольно быстро многие работы Андре Дерена и Альбера Марке. Оформил их в рамы одного дизайна и посвятил этим художникам один из главных залов в своем доме.

Пушкинский музей

Выставка "Щукин. Биография коллекции"

18 июня – 15 сентября

Эрмитаж

Выставка "Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры"

20 июня – 6 октября