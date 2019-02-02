8 советских пластинок, которые должны услышать ваши дети

Не знаете, чем удивить ваших детей? Перенесите их в дни, когда вы были совсем маленькими – поставьте им советские аудиосказки: грустные, веселые, музыкальные, на все времена.

"Серая шейка" (1949)



Постановка по мотивам советского мультфильма 1948 года. Точнее, от мультика осталась только драматичная музыка Юрия Никольского, зато на пластинке появился голос великой Марии Бабановой – волнительный и торжественный одновременно. Кстати, если вам и вашему ребенку понравится эта запись, послушайте еще одну постановку с Бабановой – "Ель" по сказке Андерсена (1962). Но предупреждаем: в отличие от уточки, которая в финале сказки обретает дом, судьба елки сложилась куда трагичнее.

"Приключения Чиполлино" (1962)



Сегодняшним детям трудно понять социально-идеологическую сказку итальянского писателя-коммуниста Джанни Родари. Мультфильм об угнетенных овощах 1961 года с музыкой Карена Хачатуряна вышел слишком зловещим, а фильм Тамары Лисициан 1973 года, к сожалению, сегодня невозможно смотреть даже взрослым. Зато осталась прекрасная аудиопостановка, которую можно поставить даже малышам. Первый бонус – кум Тыква, разговаривающий голосом Эраста Гарина. Второй бонус – песенка про "Чиполлету-Чиполлучу", которая застрянет у вас голове.

"Крошечка-Хаврошечка" (1962)



Трогательная постановка по мотивам, наверное, самой сюрреалистичной русской сказки ("Впусти меня в правое ушко, а выпусти в левое!"). Голос пастуха-рассказчика принадлежит Николаю Литвинову (он – один из создателей передачи "Радионяня", которую, почти наверняка, помнят ваши родители), а за тетку Макарьиху говорит Елена Понсова – известная советская актриса, озвучившая, в частности, "Топтыжку", шедевр советской анимации.

"Василиса Прекрасная" (1968)



Еще одна знаковая постановка по мотивам русского фольклора. В отличие от "Крошечки-Хаврошечки" – мрачная, а местами даже страшная: Василиса приносит от Бабы-Яги череп с огненными глазами. И все равно все заканчивается замечательно – разгадыванием загадок. Голос Бабы-Яги принадлежит Ирине Мазинг – легендарной актрисе Театра кукол имени Образцова.

"Маугли" (1969)



В 1967 году аниматор Роман Давыдов выпустил первую серию блестящего мультсериала по мотивам "Книги джунглей" Киплинга, а два года спустя появилась и аудиопостановка, такая же прекрасная. Ее поставил ни кто-нибудь, а Валентин Плучек – главный режиссер Московского театра Сатиры. Поэтому Анатолий Папанов – один из ведущих актеров этого театра – озвучил волка. И как озвучил!

"Мафин и его веселые друзья" (1972)



Невероятно позитивная аудиопостановка по мотивам сказок английской писательницы Энн Хогарт о похождениях ослика Мафина и его друзей – пингвина, щенка, страуса и двух негритят. Отдельного упоминания заслуживают песни (самая лучшая из них – про клад) на музыку известного театрального композитора Юрия Буцко. Ищите новый материал для семейного караоке? Пожалуйста!

"Алиса в Стране чудес" (1976)



Песни к этой радиопьесе по Кэрроллу сочинил Владимир Высоцкий, он же озвучил сразу двух персонажей – попугая-пирата и орленка. Герцогиня разговаривает голосом Евгении Ханаевой, Кролик – голосом Всеволода Шиловского, а сразу четыре персонажа – Додо, Гусеница, Чеширский Кот и сам Кэрролл – голосом Всеволода Абдулова. И хотя эта постановка была немного сложна для детского восприятия, мамы и папы были от нее в восторге. Настоящий шедевр!

"Али-Баба и сорок разбойников" (1982)



Известный спектакль про восточные тайны для взрослых и детей с музыкой Сергея Никитина и Виктора Берковского на стихи Вениамина Смехова. За Али-Бабу говорит и поет Олег Табаков, за атамана разбойников – Армен Джигарханян, но особенно хороша невестка Фатима – Наталья Тенякова. В 1983 году на ленинградском телевидении появилась и телеверсия мюзикла, которая есть на YouTube.

Максим Тувим