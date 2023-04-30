"Витязь моды, рыцарь красоты": шоу-бизнес прощается с Вячеславом Зайцевым

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. По предварительной информации, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Как шоу-бизнес отреагировал на смерть кутюрье – в материале Москвы 24.
Пытались спасти
30 апреля Вячеслава Зайцева доставили в Щелковскую городскую больницу. Врачи выявили у него желудочно-кишечное кровотечение, сообщает газета "Известия". Модельера перевели в реанимацию, специалисты до последнего пытались спасти ему жизнь, но около 18:00 Зайцев скончался, сообщили СМИ.
По данным телеграм-канала Mash, в последнее время кутюрье не обращался за помощью к врачам и не жаловался на состояние здоровья. В то же время известно, что Зайцев с 2016 года страдал от болезни Паркинсона и перенес два инсульта. Из-за этого модельера частично парализовало, передвигаться самостоятельно он не мог. Кроме того, у Зайцева появились проблемы с речью.
"Ушел великий русский художник"
Соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Зайцев превратил моду в шоу, сказала RT первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. "Звезды кинематографа мечтали одеваться у него. Конечно, очень жалко, что он ушел, искренне соболезную. Без него жизнь будет более пресной", – отметила парламентарий.
Зайцев является гордостью отечественной моды, написал в соцсетях историк моды Александр Васильев. "Первый мужчина-модельер, приблизивший советскую моду, начиная с 1965 года, к международным канонам стиля и красоты, при этом не забывая о народных традициях и национальном колорите", – обратил внимание он.
Также соболезнования выразил коллектив Дома моды Валентина Юдашкина. "Я помню, как он приглашал меня в командировки и на встречи. Это всегда было познавательно, масштабно, красиво, поучительно. Это было так давно. Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела", – написал Юдашкин в соцсетях.
У Вячеслава Зайцева было все то хорошее, что ценят в людях. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал стилист, дизайнер Владислав Лисовец.
Масштаб потери Зайцева еще предстоит осознать, написала в соцсетях народная артистка РФ Надежда Бабкина. Вместе с модельером она была ведущей программы "Модный приговор". "Ушел из жизни великий русский художник", – подчеркнула Бабкина.
Другая со-ведущая, журналист Эвелина Хромченко в своем телеграм-канале отметила положительные личные качества кутюрье и его вклад в развитие моды в России.
"Благодаря Вам понятие "русский стиль" стало более очевидным в международной моде, а само понятие "мода" не погибло в тоталитарном СССР. Вы – редкий победитель в войне с ветряными мельницами, витязь моды, рыцарь красоты", – отметила Хромченко.
В свою очередь, заслуженная артистка России, актриса Людмила Поргина в беседе с телеканалом Москва 24 назвала Вячеслава Зайцева уникальным кутюрье, который продолжал традицию национального русского костюма. Кроме того, модельер был удивительным другом, подчеркнула она.
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