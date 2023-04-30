"Витязь моды, рыцарь красоты": шоу-бизнес прощается с Вячеславом Зайцевым

Модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в возрасте 85 лет. По предварительной информации, причиной смерти стало внутреннее кровотечение. Как шоу-бизнес отреагировал на смерть кутюрье – в материале Москвы 24.

Пытались спасти

30 апреля Вячеслава Зайцева доставили в Щелковскую городскую больницу. Врачи выявили у него желудочно-кишечное кровотечение, сообщает газета "Известия". Модельера перевели в реанимацию, специалисты до последнего пытались спасти ему жизнь, но около 18:00 Зайцев скончался, сообщили СМИ.

По данным телеграм-канала Mash, в последнее время кутюрье не обращался за помощью к врачам и не жаловался на состояние здоровья. В то же время известно, что Зайцев с 2016 года страдал от болезни Паркинсона и перенес два инсульта. Из-за этого модельера частично парализовало, передвигаться самостоятельно он не мог. Кроме того, у Зайцева появились проблемы с речью.

Вячеслав Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иванове. Своему ремеслу он учился в Московском текстильном институте. В начале 1980-х Зайцев основал собственный дом моды, а уже к концу десятилетия его одежда была представлена на показах во Франции и Италии. Кутюрье одевал таких звезд отечественного шоу-бизнеса, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров и участники группы "На-На". Также Зайцев долгое время был ведущим программы "Модный приговор" на Первом канале. За свои заслуги стал лауреатом Государственной премии, получил звание народного художника России.



"Ушел великий русский художник"

Соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Какое счастье, что я успела побывать, как теперь понимаю, на последнем гала летом прошлого года в Зарядье и пообщаться с Вячеславом Михайловичем! Это был показ разных лет за несколько десятилетий. Светлая память и Царствие Небесное!

Зайцев превратил моду в шоу, сказала RT первый зампред комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко. "Звезды кинематографа мечтали одеваться у него. Конечно, очень жалко, что он ушел, искренне соболезную. Без него жизнь будет более пресной", – отметила парламентарий.

Зайцев является гордостью отечественной моды, написал в соцсетях историк моды Александр Васильев. "Первый мужчина-модельер, приблизивший советскую моду, начиная с 1965 года, к международным канонам стиля и красоты, при этом не забывая о народных традициях и национальном колорите", – обратил внимание он.

Также соболезнования выразил коллектив Дома моды Валентина Юдашкина. "Я помню, как он приглашал меня в командировки и на встречи. Это всегда было познавательно, масштабно, красиво, поучительно. Это было так давно. Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела", – написал Юдашкин в соцсетях.

У Вячеслава Зайцева было все то хорошее, что ценят в людях. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал стилист, дизайнер Владислав Лисовец.





Владислав Лисовец стилист, дизайнер Невероятный масштаб доброты, доброжелательности, улыбчивости, искренности, таланта, юмора, легкости. Это один из самых невероятных людей, которых я когда-либо встречал в жизни.

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Масштаб потери Зайцева еще предстоит осознать, написала в соцсетях народная артистка РФ Надежда Бабкина. Вместе с модельером она была ведущей программы "Модный приговор". "Ушел из жизни великий русский художник", – подчеркнула Бабкина.

Другая со-ведущая, журналист Эвелина Хромченко в своем телеграм-канале отметила положительные личные качества кутюрье и его вклад в развитие моды в России.

"Благодаря Вам понятие "русский стиль" стало более очевидным в международной моде, а само понятие "мода" не погибло в тоталитарном СССР. Вы – редкий победитель в войне с ветряными мельницами, витязь моды, рыцарь красоты", – отметила Хромченко.

В свою очередь, заслуженная артистка России, актриса Людмила Поргина в беседе с телеканалом Москва 24 назвала Вячеслава Зайцева уникальным кутюрье, который продолжал традицию национального русского костюма. Кроме того, модельер был удивительным другом, подчеркнула она.

