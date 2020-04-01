Долгоиграющий кролик: Playboy отмечает 25 лет в России

Журнал, который не просто вошел в историю, но и сам в каком-то смысле ее писал, хотя бы раз пролистывали женщины. Хотя создавался Playboy не для них. В 2020 году российскому изданию легендарного мужского журнала – 25. Что стоит за, казалось бы, эротическим легкомыслием на глянцевых страницах, узнала Москва 24.

Спасибо, Мэрилин

Фото: Playboy

Первый номер Playboy в США вышел с фотографией Мэрилин Монро на обложке. Так создатель журнала Хью Хефнер хотел если не снискать своему детищу мгновенную славу и любовь читателей, то хотя бы избежать финансового провала. Гипотеза сработала: номер с белокурым секс-символом разлетелся, а прибыли от него хватило, чтобы покрыть все расходы и даже выпустить второй номер. Хью ликовал, а американцы, кажется, открыли для себя дивный новый мир – и были совсем не против нырнуть в него с головой.



Развлекательные журналы США в то время были прерогативой женщин, но Хефнер решил разрушить этот стереотип, подарив мужчинам журнал, в котором фото обнаженных моделей чередовались с интересными статьями и эссе. Россия не стала нарушать традицию и предпочла, что называется, держать марку.

Первый номер журнала вышел летом 1995 года с золотой монеткой на обложке, а доверили руководство российским Playboy Артемию Троицкому, уже известному в журналистских и творческих кругах. Интеллектуал Троицкий гармонично сочетал в мужском глянце эротические фотосессии и серьезные эссе на самые разные темы (в том числе и про политику), рецензии, репортажи, статьи, посвященные моде.

Найди кролика

Фото: AP/Sergei Karpukhin

Долгое время Playboy оставался единственным мужским журналом в стране. Сегодня бренд Playboy успешнее и сильнее, чем когда-либо, и фраза "годы берут свое" в контексте этого журнала приобретает иной, противоположный смысл. Логотип с кроликом в бабочке узнает 97% населения планеты, вряд ли многие СМИ могут похвастаться тем же на протяжении стольких лет. А вот на создание логотипа ушло всего 30 минут. Тот самый зайчик – дело рук дизайнера Артура Пола. Логотип появился уже во втором выпуске журнала, с тех пор кролик прячется в разных мечтах обложки – но он там обязательно есть.



Хефнер не скрывал, что выбрал кролика, потому что этот зверек для США ассоциируется с сексом. Но Хью позиционировал журнал как чтиво для интеллектуальных мужчин. Поэтому кролика сделали черным (черный ассоциируется с хорошим костюмом) и надели на него галстук-бабочку.

Но кролику стало тесно жить только на обложке – и Хью "оживил" его в девушках. Знаменитые красотки, "зайчики Playboy", щеголяют в атласных боди с хвостиком и с ушками на голове. И эта униформа запатентована!

Памела Андерсон, Дональд Трамп и Харуки Мураками

Фото: Playboy

С одной стороны, Playboy культивирует стереотипы. Красивая женщина в формате Playboy – это обязательно высокая, стройная блондинка с большой грудью, пухлыми губами и белоснежными зубами. С другой, стереотипным мужским журналом его не назовешь. Хефнер экспериментировал с содержанием и обложками. Да, Памела Андерсон появлялась на обложке 13 раз (больше чем кто-либо за всю историю этого журнала), но как-то обложку украсила асексуальная мультяшная Мардж Симпсон. А еще – Дональд Трамп. Мужчины нечасто были удостоены чести стать лицом номера, но им становились, кроме Трампа, Лесли Нильсен, Берт Рейнольдс, Адриано Челентано.



В 1970 году вышел номер, набранный азбукой Брайля (рельефно-точечным тактильным шрифтом). В нем не было ни одной картинки – только тексты. Тексты, кстати, в Playboy всегда отборные. На страницах журнала печатались отрывки из романов Рея Брэдбери "451 градус по Фаренгейту" и Владимира Набокова "Лаура и ее оригинал", рассказы Габриэля Гарсия Маркеса "Самый красивый в мире утопленник" и Харуки Мураками "Повторный налет на булочную". И даже поэма Стивена Кинга "Церковь из костей" увидела свет на страницах Playboy.

Глянцевый, виртуальный, приватный

Фото: Playboy

На родине, в США, журнал сейчас временно не выходит. Но в России от печатной версии отказываться не собираются. Ежегодно на русском языке выходит 6 номеров для ценителей: как показывает статистика издателей, каждый выпуск ждет практически миллион читателей. Печатную версию ценят за художественные фотографии и интересное чтиво в знаменитой стилистике журнала.

Однако в новые времена Playboy находит свою аудиторию всеми доступными способами: через журнал, онлайн-версию, мероприятия, в магазинах модной одежды, украшения и парфюмерию. Российская интернет-версия журнала не уступает печатной: она удобна, функциональна и проста – то, что ценит молодая аудитория. Для преданных поклонников Playboy создал закрытый клуб Playboy Premium (playboyrussia.com/premium), доступный по подписке. Здесь содержится уникальная коллекция эротических фото и видео Playboy, в которой собрано более 1 500 000 фотографий и 4 500 видеороликов, снятых на телестудии Playboy.