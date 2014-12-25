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Происшествия

25 декабря 2014, 11:18

В Подмосковье ограбили дом бизнесмена на 6,5 миллиона рублей

криминал грабежи бизнесмены мо

Фото: ТАСС/Александр Овчинников

Неизвестные ограбили дом бизнесмена в Подмосковье. Предприниматель лишился крупной суммы денег, золотых украшений и норковых шуб, сообщили корреспонденту M24.ru в пресс-центре МВД России.

Преступление было совершено в среду около 2.30 в поселке Ново-Глаголево Наро-Фоминского района. Злоумышленники проникли в дом через незапертую дверь.

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Угрожая пистолетом, налетчики связали скотчем коммерсанта и его жену, после чего устроили в доме форменный обыск. Добычей злоумышленников стали 2 миллиона рублей, 60 тысяч евро, 10 тысяч долларов и два iPhone. Общая сумма ущерба от действий налетчиков составила около 6,5 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Отметим, что 27 ноября неизвестные ограбили бизнесмена в центре Москвы. Налетчики отняли у него сумку, в которой находилось 30 миллионов рублей.

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