Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября 2014, 12:56

Происшествия

Возбуждено дело после нападения на шеф-продюсера телеканала "Дождь"

Фото: ИТАР-ТАСС

По факту нападения на шеф-продюсера и ведущую телеканала "Дождь" Ксению Батанову возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что на журналистку напали в 02.30 13 сентября в Милютинском переулке. Ее избили, похитили мобильный телефон и сережки. Она была госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломом лицевой кости.

На сайте телеканала "Дождь" говорится, что Батановой нанесли больше 10 ударов по лицу. Она рассказала, что нападавшие ничего не говорили, вещи у нее украли, когда она потеряла сознание. В воскресенье журналистку допросил следователь.

Как сообщил источник ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах, нападение "вряд ли связано с профессиональной деятельностью" Батановой.

Сайты по теме


криминал следствие грабежи нападения телеканал Дождь Ксения Батанова

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика