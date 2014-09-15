Возбуждено дело после нападения на шеф-продюсера телеканала "Дождь"

Фото: ИТАР-ТАСС

По факту нападения на шеф-продюсера и ведущую телеканала "Дождь" Ксению Батанову возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж", сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве уточнили, что на журналистку напали в 02.30 13 сентября в Милютинском переулке. Ее избили, похитили мобильный телефон и сережки. Она была госпитализирована с сотрясением головного мозга и переломом лицевой кости.

На сайте телеканала "Дождь" говорится, что Батановой нанесли больше 10 ударов по лицу. Она рассказала, что нападавшие ничего не говорили, вещи у нее украли, когда она потеряла сознание. В воскресенье журналистку допросил следователь.

Как сообщил источник ИТАР-ТАСС в правоохранительных органах, нападение "вряд ли связано с профессиональной деятельностью" Батановой.