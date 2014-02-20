В ЗИЛе расскажут, почему ученый Стивен Хокинг усомнился в черных дырах

Фото: ИТАР-ТАСС

20 февраля в лектории Политехнического музея в Культурном центре ЗИЛ пройдет лекция из цикла "Космос далеко, космос рядом". Слушатели узнают, что такое черные дыры и почему несколько десятилетий назад это понятие писали в кавычках и воспринимали как выдумку теоретиков. Онлайн-трансляцию занятия проведет M24.ru.

Лектор Павел Аболмасов расскажет об известных науке двойных системах, в которых вещество звезды поглощается компактным невидимым объектом, пояснят, что представляют собой радиогалактики и квазары. Любознательные слушатели также узнают, действительно ли знаменитый ученый Стивен Хокинг, придумавший "испарение" черных дыр, усомнился в какой-то момент в самом их существовании.

Начало трансляции – в 19.30.

Трансляция завершена.