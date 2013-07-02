Ракета-носитель "Протон-М" могла упасть из-за отказа двигателя

На космодроме "Байконур" взорвалась ракета-носитель "Протон-М"

Российская ракета-носитель "Протон-М", рухнувшая после запуска с Байконура, могла упасть из-за отказа двигателя первой ступени. Об этом сообщил министр по ЧС Казахстана Владимир Божко.

Ранее стало известно, что на месте падения ракеты могло вылиться примерно до 500 тонн ядовитых компонентов ракетного топлива - гептила и амила. Сейчас продолжается пожар на месте происшествия - горит 170 тонн гептила. Местные спасатели следят за направлением ветра и готовятся к эвакуации жителей некоторых населенных пунктов.

Нештатная ситуация произошла сегодня в 6.38 по московскому времени на космодроме Байконур спустя примерно 10 секунд после старта ракеты. "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 не смог вывести на орбиту три навигационных аппарата "Глонасс-М" для пополнения орбитальной группировки.

Едва оторвавшись от стартового стола, ракета стала отклоняться от курса, распадаться в воздухе, после чего упала и взорвалась неподалеку от места запуска. Никто не пострадал.

Роскосмос сформировал аварийную комиссию, которая займется расследованием ЧП. Потери от падения ракеты и трех космических аппаратов "Глонасс-М" оцениваются в 200 миллионов долларов. Следующий запуск космического аппарата для пополнения орбитальной группировки системы "Глонасс" намечен на декабрь.

Напомним, 7 августа прошлого года ракета "Протон-М" также не смогла вывести спутники на расчетную орбиту. Причиной стало отключение двигателя разгонного блока.