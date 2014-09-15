Титул "Мисс Америка" получила дочь эмигрантов из Москвы

Кира Казанцев. Фото: missamerica.org

Корону "Мисс Америка" получила Кира Казанцев, чьи родители эмигрировали в США из Москвы в 1990 году. Всего в конкурсе участвовали более полусотни претенденток, сообщает Associated Press. Ранее девушка уже обладала титулом "Мисс Нью-Йорк".

Церемония награждения состоялась в Атлантик-Сити, где корону Казанцев передала прежняя "Мисс Америка" Нина Давулури.

Второе место на конкурсе, который проводился в 88-й раз, заняла "Мисс Вирджиния" Кортни Пейдж Гарретт. Кроме того, в первую пятерку попали представительницы Арканзаса, Флориды и Массачусетса.

За победу в конкурсе Кира Казанцев получит 50 тыcяч долларов. Эти деньги девушка собирается потратить на обучение в юридической школе.

Казанцев родилась в Сан-Франциско, но живет в Нью-Йорке. Кира принимала участие в различных конкурсах красоты, в 2013 году завоевала титулы "Мисс Нью-Йорк" и "Мисс штата Нью-Йорк". Сейчас Казанцев учится на юриста в университете Хофстра.

Отметим, что этот случай не первый, когда девушка с русскими корнями завоевывает престижный титул. Так, победительницей международного конкурса красоты "Мисс Мира" в 1992 году стала русская модель Юлия Курочкина.

А популярная российская телеведущая Оксана Федорова вообще завоевала титул "Мисс Вселенная" в 2002. Однако впоследствии девушка от него отказалась.

Помимо этого, в 2005 девушка по имени Евгения Лапова стала победительницей конкурса красоты "Мисс Азия и Океания 2005".