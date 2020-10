Группа KoRn вернется на фестиваль KUBANA

Фото: facebook.com/korn

Одни из главных действующих лиц современной металлической сцены, группа KoRn, снова едет на фестиваль KUBANA. Им уже доводилось прежде выступать на черноморском побережье - музыканты были хедлайнерами оупен-эйра в 2012 году.

KoRn считаются основателями жанра nu-metal (хотя сами они этот термин ненавидят). На счету группы - 11 студийных альбомов, сотни громких выступлений по всему миру, тысячи поклонников. Не так давно в команду вернулся временно покинувший музыкальную сцену гитарист Брайан Уэлч.

KUBANA пройдет в поселке Веселовка, на берегу Черного моря, с 14 по 19 августа. На фестиваль приедут Scooter, Bring me the Horizon, Дельфин, Babyshambles, Airbourne, "Ногу Свело!", Louna, Noize MC, The Hives, Volbeat, Madness, Bastille и другие группы.

Гитарист KoRn Манки. Фото: m24.ru "Kubana, этот фестиваль на пляже, был просто охренительным! Мы тогда отлично повеселились. За день до выступления тусили всю ночь, пока солнце не встало. Потом спали до обеда. Потрясающе. Кажется, то шоу открывало наш тур. Помню, я валялся на пляже… было круто", - делился с нами впечатлениями о прошлом выступлении на KUBANA накануне концерта в столице Манки, гитарист KoRn.





Впервые KUBANA состоялась в 2009 году. За время ее существования на фестивальные сцены выходили System Of A Down, The Prodigy, The Offspring, Guano Apes, Sum 41, Enter Shikari, "Тараканы!", "Браво", Marky Ramone и другие именитые музыкальные группы и исполнители со всего мира.

В октябре этого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").

