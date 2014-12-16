В здании дирекции парка Горького откроют кафе и кинозал

Фото: M24.ru
Здание дирекции парка Горького реконструируют. После ремонта там разместятся административные помещения, кафе и кинозал, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
После реконструкции площадь здания составит порядка 7,5 тысяч квадратных метров. Сейчас на территории парка Горького есть только летний кинотеатр.
Стоит отметить, что парк Горького завоевывает интернет-пространство. Он занял престижное пятое место в мировом рейтинге популярных геотэгов Instagram в 2014 году.
Московская зона отдыха оставила позади парижский Лувр, Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке, Дубай Молл, а также Красную площадь.
Ранее M24.ru сообщало, что с 26 декабря по 11 января в парке Горького организуют сказочное новогоднее путешествие. Для посетителей откроют несколько тематических площадок.
Так, на площади у Музыкальной эстрады появится рождественская гостиная из сказки Гофмана "Щелкунчик и мышиный король".
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Отправить рождественское поздравление родным и близким можно, воспользовавшись рождественской почтой, которая будет работать в парке ежедневно. Почтовый ящик поместят в кармане Щелкунчика. Сотрудники парка обещают вынимать письма и отправлять их по указанным адресам.
Посетители ВАУ-катка могут отправить друзьям фото с ледовой площадки. Снимки из "Инстаграма" будут печатать в специальном автомате, расположенном рядом с ВАУ-шопом.
Тем, кто любит творчество, придутся по душе мастер-классы. Например, артисты театра "Трикстер" 4 января научат детей создавать теневой театр. А с 3 по 11 января в Зеленой школе состоятся детские мастер-классы по сказке "Щелкунчик".
В одном из павильонов парка покажут Северное сияние. Здесь расскажут сказки северных народов.
С 20 декабря рядом с Музыкальной эстрадой заработает новогодняя ярмарка, где можно купить расписные шары, вязаные шапки и варежки, деревянные игрушки, царские пряники, медовые свечи и украшения из цветов.
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