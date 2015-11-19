В одном из поселений ТиНАО продлен карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В поселении Роговское в Троицком округе объявлен карантин по бешенству до 14 января. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В Роговском уже действовал карантин с 24 сентября, теперь его продлили из-за того, что в поселении выявили новый случай заболевания бешенством у дикого животного.

До середины января в поселении запрещено проводить выставки собак и кошек, торговать ими, вывозить животных за пределы района, а также ловить диких животных.

Это уже 17 случай введения карантина в Москве в этом году. Последний был объявлен в середине октября в Пресненском районе столицы, здесь бешенством заболел домашний кот. Переносчиками заболевания в ТиНАО чаще всего становятся лисы.

Напомним, Государственная ветслужба Москвы завершила работу по иммунизации диких животных на территории Троицкого и Новомосковского округов. Специалисты разложили 30 тысяч доз пероральной вакцины "Рабивак" на площади более 1,2 тысячи квадратных километров.

Основное внимание уделялось территориям, на которых ранее регистрировались случаи заболевания бешенством. Учитывалась информация о наличии лисьих нор, местах постоянного обитания, путях миграции лис и других видов диких плотоядных животных. Кроме того, более плотная раскладка вакцины была проведена в лесных массивах на границе Московской и Калужской областей.

Отметим, что прививка от бешенства для животных – это единственный способ защитить животное и обезопасить себя от этого заболевания. В Москве бесплатную вакцинацию проводят круглый год. Профилактический укол можно сделать в любой городской ветеринарной клинике. После введения вакцины у животного вырабатывается иммунитет, который действует в течение года.