Столичный блогер рассказал, как преодолевает путь в 1 800 километров до Крыма пешком

Житель столицы Василий Булгаков решил преодолеть пешком путь в 1 800 километров от Москвы до Крыма. Он стартовал с Красной площади 7 августа и уже преодолел более 350 километров. Зачем мужчина затеял это путешествие, какие трудности встречаются на его пути и что ему удалось переосмыслить, рассказал Москве 24 сам Василий.



"Вырваться из дня сурка"

42-летний блогер Василий в пути уже две недели. Выйдя 7 августа с Красной площади, он за это время добрался пешком до города Ефремова в Тульской области. Многие спрашивают, зачем он отправился в такое путешествие. "Основная глобальная цель – решил вырваться из этого круга, из дня сурка, когда встал – поел – работа – поел – поспал. Надоела такая жизнь", – отвечает Василий.





Василий Многие люди мечтают с завтрашнего дня начать новую жизнь, а я просто взял и начал. С такого шага. Такую задачу себе поставил.

По специальности Василий – машинист электровоза, однако 20 лет своей жизни занимался отделкой и ремонтом помещений. Последние два года работает по резке плитки и камня в Москве.

За неделю до начала путешествия мужчина начал подготовку – делал марш-броски по 30–40 километров внутри столицы. Ехал после работы до метро Теплый Стан и шел оттуда до ВДНХ пешком.



Трудности в пути

Обычный день Василия начинается в шесть утра. В семь часов он отправляется в путь и шагает по дороге до полудня. Потом делает привал, чтобы отдохнуть и общается с подписчиками в стриме в TikTok. Потом еще идет пешком часа три-четыре и около 19:00 начинает искать место для ночлега. Уснуть удается только часам к 12 ночи, так как из-за переутомления сделать это раньше не получается.

По словам Василия, самым сложным оказался тот факт, что он плохо подготовился перед походом. "У меня проблемы со стопами. При выходе из Москвы у меня было 40 килограммов лишнего веса плюс рюкзак весом 15 килограммов. Это жестко отразилось нагрузкой на стопах, трудно было адаптироваться. Кости болели в стопах и суставах", – говорит мужчина.





Василий Это самая большая сложность. А все эти нюансы – жара, спать под дождем в палатке – это не так страшно, это приятные проблемы, которые решаются.

Сейчас стопы болят чуть меньше, и последние дни Василий проходит по 35 километров в день. Но появилась новая проблема – мозоли.

Помимо прочего, мужчина практикует голодание и уже больше двух недель живет на воде. За промежуток Москва – Новомосковск, который он преодолел за полторы недели, ему удалось сбросить 10 килограммов (со 118 до 108). Поэтому деньги на еду тратить не приходится: только вода и оплата хостела – 350 рублей за ночь.



Фото предоставлено героем материала

Поддержка людей

"Я не ожидал настолько теплую встречу людей в городах и в шоке от такого дружелюбия. Добрых людей очень много, и это радует", – отмечает путешественник.

Между городами, где нет хостелов, он ночует в палатке. Иногда кров дают подписчики, которых за время путешествия у Василия набралось уже более 100 тысяч человек. Его приютили в Новомосковске и Богородицке. А в Тульской области подъехали представители Госавтоинспекции, подарили жилеты и светоотражающие наклейки, провели инструктаж по передвижению на дороге и пожелали всего хорошего.





Василий Водители на дорогах пытаются помочь: предлагают подвезти, сигналят, машут, останавливают, чтобы сделать совместные фотографии, кто-то водой выручает. Я по трассе иду, и меня все узнают.

Василий опасается, что после Воронежа из-за своей нарастающей популярности ему придется идти медленнее, поскольку люди начнут останавливать на каждом шагу.

Будучи на данный момент одиноким, мужчина не исключает, что встретит по дороге свою будущую спутницу. Однако признается, что начинать новые отношения ему сложно после развода с женой 4 года назад.

"По жизни хочется встретить девушку, чтобы это было по-настоящему. Но я не думаю, что сейчас на моем пути она встретится. Наверное, я пока не готов кого-то впускать в свою жизнь – у меня есть рана на сердце, которая до сих пор не зажила. Хотелось бы, конечно, чтобы чудо произошло и я кому-то доверился", – говорит Василий.



Фото: youtube/BULAVA SSR

Дорога в новую жизнь

Неспешно преодолевая большие расстояния, Василий многое успел переосмыслить в своей жизни. "Пришла мысль, что мы постоянно в этой работе. И я вижу даже по приближенным от Москвы городам, что надо отвлекаться от работы, больше путешествовать и смотреть по сторонам. Столько всего интересного и красивого! Замыкаться на работе нельзя. Я рад, что вырвался и иду, меня это вдохновляет", – признается мужчина.





Василий Для себя я решил, что нельзя быть в погоне за деньгами – только работа, работа... Решил, что по возвращении в Москву больше времени буду уделять спорту и своему здоровью.

Своими видео из похода Василий вдохновляет других людей на перемены в жизни. Например, один из жителей Новомосковска после знакомства с ним взял и написал заявление на увольнение с работы, решил начать менять свою судьбу.

По словам Василия, Крым – это условная итоговая точка. "Когда я стоял на Красной площади, думал: хочу увидеть Крым. В навигатор его ввел и пошел. Сейчас мне подписчики сообщают, что в Крыму нет связи. Скорее всего, дойду до Крымского моста, а там буду решать", – рассказал путешественник.

После трех-четырех дней на море он планирует вернуться в Москву, уже не пешком. Но, как бы ни закончилось его путешествие, Василий начал чувствовать перемены внутри. "Мне кажется, путь, на который я вышел, – это дорога в другую жизнь по всем фронтам. Есть ощущение, что, может быть, мне не придется возвращаться к старой работе", – размышляет он.

Василий уже поставил себе новую цель по возвращении домой: в свои 42 года он планирует сесть на шпагат. Не для эпатажа, но для здоровья.