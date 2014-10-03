Появилась первая скульптурная композиция о людях в городе

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

В центре Москвы, около бизнес-центра "Белая площадь" рядом с метро "Белорусская", появилась необычная скульптурная композиция "Белый город". Семь исполинских фигур из жести расположились между небоскребами около метро. M24.ru пообщалось с автором арт-объекта, скульптором Георгием Франгуляном и узнало о том, как родилась идея такого неординарного проекта, что символизируют собой скульптуры, а также, почему фигур именно семь.

- Что представляет собой скульптурная композиция?

- Эта композиция состоит из семи фигур. Она расположена между суперсовременными зданиями бизнес-центра "Белая площадь" и называется "Белый город". Это первая попытка установки в нашем городе скульптурной композиции, которая не является иллюстрацией конкретного события и не посвящена конкретному человеку. Это люди в городе.

- А почему скульптур семь?

- Число 7 обусловлено пространственной целесообразностью. Кроме того, я не люблю четные числа. Если эти скульптуры "приживутся", может быть, их количество в будущем увеличится до девяти.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Как родилась идея создания такого необычного проекта?

- Все, что делается художником обычно приходит к нему в голову. История создания проекта такова: я предложил несколько проектов, которые можно было бы разместить в городе. Этот проект попал к человеку, который неравнодушен к тому, что его окружает, к Борису Минцу (председатель совета директоров O1 Group, владельца БЦ "Белая площадь" – M24.ru). И он поддержал мою идею.

Как мне кажется, он пошел на определенный риск, потому что доверился художнику. А вообще это самое большое счастье для художника, когда ему доверяют.

До последнего момента он не видел результата. На сегодняшний день это уникальный пример меценатства, который возрождает традиции русского меценатства, которое существовало в России до революции.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Из какого материала сделаны скульптуры?

- Фигуры выполнены из нержавеющей стали в очень сложной технике. Нержавейка практически не поддается пластике: толстый лист очень сложно гнуть. Поэтому с точки зрения исполнения они тоже несут в себе новшество.

И материал выбран не случайно. Он соответствует некоторым элементам, которые использовались в оформлении зданий и освещения на площади. На использование "белого металла" также сподвигло его современное звучание.

Размер фигуры - 3,5 метра. Высота в два человека была выбрана сознательно, чтобы скульптуры не путали с живым человеком. Есть такая тенденция, которая мне не нравится, устанавливать игровые скульптуры. К примеру, скульптуру "усаживают" на лавочку, а рядом с ней можно присесть, сфотографироваться. Это противоречит моим взглядам. Кроме того, размер фигур примеряет человека с установленными здесь зданиями. Человек больше не чувствует себя раздавленным.

Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий

- Почему была выбрана именно такая форма композиции? Что символизируют собой скульптуры?

- Скульптурная композиция своими силуэтами и движением, которое заложено внутри нее, призвана создать более комфортную среду для прохожих, для тех людей, которые посещают это место. Скульптуры являются неким переходным масштабом между человеком и архитектурой его окружающей. Стоит отметить, что эти скульптуры – это, на мой взгляд, первый образец приближенности скульптуры к архитектуре, это архитектурно-декоративная пластика.

Также они призваны найти компромисс между разными стилями зданий, которые окружают эту площадку. Здесь расположено здание старообрядческой церкви, присутствуют старомосковские здания, которые пока никак не объединены с той архитектурой, которая в последние годы появилась на "Белой площади". Поэтому скульптуры – это попытка объединить всю архитектуру в комплекс. Фигуры получаются образующими для этой среды, для этого пространства.

Я надеюсь, что "Белый город" покажет, насколько многообразны жанровые скульптуры, как они могут существовать в городе, в разной среде, в разных районах, и как благодаря им эти районы могут стать узнаваемыми. Другими словами, это попытка расширить диапазон устанавливаемых в городе скульптур.

Георгий Франгулян – скульптор, народный художник России, действительный член Российской Академии художеств, лауреат международных конкурсов, профессор Международной Академии архитектуры. Георгий Франгулян – скульптор, народный художник России, действительный член Российской Академии художеств, лауреат международных конкурсов, профессор Международной Академии архитектуры. Художник родился 29 мая 1945 года в Тбилиси в старинном квартале Сололаки, что во многом определило его творческий метод и отношение к жизни. В 1956 году Георгий Франгулян вместе с семьей переехал в Москву, здесь он поступил в физико-математическую "Вторую школу", а уже в 1964 году – на отделение скульптуры Высшего художественно-промышленного училища имени Строганова. Георгий Франгулян в 1983 году создал первое в СССР авторское литейное производство. Скульптор работает в жанре станковой и монументальной скульптуры с различными материалами, в том числе бронзой, мрамором, деревом, керамикой, использует воск, стекло, зеркала и даже воду. В 90-е годы художник создал новый жанр, который условно можно назвать "скульптурным дизайном". Георгий Вартанович создал такие известные монументы, как памятник Булату Окуджаве на Арбате, памятник Иосифу Бродскому на Новинском бульваре, а также многие другие произведения искусства.



Беседовала Мария Солтыс