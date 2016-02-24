На бесплатную помощь юристов смогут рассчитывать пожилые люди и инвалиды

ТАСС/YAY

Депутаты Мосгордумы приняли законопроект, согласно которому жители столицы пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях стационарного социального обслуживания, имеют право на бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ вносит изменения в закон города Москвы "Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве", который утратил силу в связи с принятием Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".

Ранее на бесплатную помощь юристов могли рассчитывать жители столицы с доходом ниже среднего в следующих случаях:





при обращениях в суд по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий.

Кроме того, выделялись отдельные категории граждан и вопросы, по которым они могли получить бесплатную консультацию:



пострадавшие от политических репрессий бесплатно – по вопросам, связанным с реабилитацией;

ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды I группы или имеющие ограничения способности к трудовой деятельности III степени – по всем вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью

несовершеннолетние, содержащихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, консультируют бесплатно по всем вопросам без ограничений.

Задачей депутатов было сделать схему проще и прозрачнее – до настоящего момента она была бюрократизирована. Достичь этого помогут договоренности с адвокатской палатой Москвы.

Как пояснил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, ежегодно из бюджета Москвы для оплаты услуг адвокатов выделяется около 6 миллионов рублей. "Эти средства в полном объеме перечисляются на счет адвокатской палаты Москвы, и уже внутри они сами решают, каким образом оплачиваются услуги адвокатов", – уточнил Семенников.