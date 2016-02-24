На бесплатную помощь юристов смогут рассчитывать пожилые люди и инвалиды

ТАСС/YAY
Депутаты Мосгордумы приняли законопроект, согласно которому жители столицы пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях стационарного социального обслуживания, имеют право на бесплатную юридическую помощь, сообщает пресс-служба ведомства.
Документ вносит изменения в закон города Москвы "Об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации в городе Москве", который утратил силу в связи с принятием Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации".
Ранее на бесплатную помощь юристов могли рассчитывать жители столицы с доходом ниже среднего в следующих случаях:
- при обращениях в суд по делам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;
- при составлении заявлений о назначении пенсий и пособий.
Кроме того, выделялись отдельные категории граждан и вопросы, по которым они могли получить бесплатную консультацию:
Задачей депутатов было сделать схему проще и прозрачнее – до настоящего момента она была бюрократизирована. Достичь этого помогут договоренности с адвокатской палатой Москвы.
Как пояснил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, ежегодно из бюджета Москвы для оплаты услуг адвокатов выделяется около 6 миллионов рублей. "Эти средства в полном объеме перечисляются на счет адвокатской палаты Москвы, и уже внутри они сами решают, каким образом оплачиваются услуги адвокатов", – уточнил Семенников.