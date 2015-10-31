Форма поиска по сайту

31 октября 2015, 09:42

Правительство уменьшило квоту на временное проживание для иностранцев

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об объемах квот на выдачу иностранцами разрешений на временное проживание в 2016 году. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

По сравнению с текущим годом, количество квот сократилось на 17% - со 151 тысячи до 125 тысяч. В 2014 году этот показатель равнялся 128 тысячам разрешений на проживание.

Самая большая квота на прием иностранцев в Центральном федеральном округе (38,5 тысяч человек). Так, на Москву пришлось две тысячи человек, на Подмосковье - 8 тысяч.

Объем квот предлагает правительству Федеральная миграционная служба. Определяя эти объемы, ведомство должно учитывать состояние рынка труда, демографическую ситуацию, количество мигрантов, а также "необходимость поддержания межнационального и межконфессионального мира и согласия" и другое.

