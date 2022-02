Телеканал HBO выпустит "Монополию" по мотивам "Игры престолов"

Американский телеканал HBO анонсировал выход специальной "Монополии", созданной по мотивам "Игры престолов". Игроки смогут передвигать свои фишки по локациям из популярного сериала.

В комплект новой "Монополии" войдут такие карточки и фигурки, как драконье яйцо, корона, Железный трон, трехглазый ворон, белый ходок. Главной целью станет, собственно, захват Железного трона.

Классические зеленые "дома" и красные "отели" заменят стилизованные "деревни" и "имения". Игра выйдет с возрастным ограничением – будет предназначена для людей старше 18 лет, как и сама "Игра престолов".

“The Iron Bank is the Iron Bank.” Coming in 2015, Monopoly #GameOfThrones edition: http://t.co/UBuXb0iqcc @usaopoly pic.twitter.com/fubi9rdgKz