Телеканал HBO выпустит "Монополию" по мотивам "Игры престолов"

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Американский телеканал HBO анонсировал выход специальной "Монополии", созданной по мотивам "Игры престолов". Игроки смогут передвигать свои фишки по локациям из популярного сериала.

В комплект новой "Монополии" войдут такие карточки и фигурки, как драконье яйцо, корона, Железный трон, трехглазый ворон, белый ходок. Главной целью станет, собственно, захват Железного трона.

Классические зеленые "дома" и красные "отели" заменят стилизованные "деревни" и "имения". Игра выйдет с возрастным ограничением – будет предназначена для людей старше 18 лет, как и сама "Игра престолов".



Новая "Монополия" уже в этом году появится на прилавках США (будет стоить 60 долларов), сообщает The Guardian. Выпустят ли стилизованную под популярный сериал игру в России, пока непонятно.

Популярный фэнтези-сериал "Игра престолов" - это экранизация цикла романов-бестселлеров "Песнь Льда и Огня" Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. Действие разворачивается в сказочно-мрачном мире Вестероса, полном интриг, войн и смертей. Выдуманное место чем-то напоминает Средневековую Европу. Популярный фэнтези-сериал "Игра престолов" - это экранизация цикла романов-бестселлеров "Песнь Льда и Огня" Джорджа Рэймонда Ричарда Мартина. Действие разворачивается в сказочно-мрачном мире Вестероса, полном интриг, войн и смертей. Выдуманное место чем-то напоминает Средневековую Европу. Несмотря на то, что позиционируется "Игра престолов" как сериал в жанре фэнтези, на самом деле сказочная сторона в истории вовсе не главная. Хитро закрученный сюжет делает акцент скорее на людских взаимоотношениях – любви и ненависти, страхе и силе, преданности и предательстве. Вымышленный мир же служит при этом фоном. В сериале, как и в книгах, имеется огромное количество действующих лиц, а также родственных и сюжетных линий. Первые два сезона сняты по самостоятельным частям цикла "Песнь Льда и Огня" (это "Игра престолов" и "Битва королей"), а третий и четвертый рассказывают историю, описанную Мартином в третьей книге серии - "Буре мечей". Пятый сезон "Игры престолов" стартует 12 апреля.



Настольную игру "Монополия" придумали в США, ее продажи начались в 1935 году. Игра до сих пор остается популярной во всем мире.

Смысл "Монополии" состоит в том в том, что игроки должны покупать собственность на поле, стоить "дома" и "отели", создавая в итоге собственную империю.

Как ранее сообщало M24.ru, во Франции недавно отметили 80-летие "Монополии" - в честь юбилея в новенькие коробки с игрой вместо игрушечных денег положили настоящие банкноты.

Всего на французские прилавки поступило 80 коробок с евро внутри. "Монополия", в которой абсолютно все игровые деньги заменены на настоящие, достанется лишь одному счастливчику - этот покупатель станет обладателем капитала в 20,5 тысяч евро. В остальных коробках игровая валюта обналичена частично.