Первые медали в Сочи и провал ЦСКА на предсезонном турнире

Евгений Плющенко. Фото: ИТАР-ТАСС

Старт Олимпийских игр в Сочи и поражение сборной России в финале чемпионата Европы по мини-футболу, немецкий новичок "Спартака" и неудачное выступление ЦСКА на предсезонном турнире, а также анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События в мире

Главным событием прошедшей недели стало начало зимних Олимпийских игр в Сочи. Церемонию открытия смотрело более 3 миллиардов человек. Однако несмотря на красочную церемонию, уже на следующий день все внимание переключилось на спортивные арены и трассы.

Наиболее громкой из субботних побед стала золотая медаль великого и ужасного Бьорндалена. Оле Эйнар после победы в спринте стал семикратным олимпийским чемпионом. Россиянин Антон Шипулин немного не дотянул до пьедестала и занял четвертое место. Однако в гонке преследования у Антона есть неплохие шансы побороться за "золото".

Оле Эйнар Бьорнаделен. Фото: ИТАР-ТАСС

Первую медаль для России 9 февраля выиграла конькобежка Ольга Граф, занявшая третье место на дистанции 3000 метров. После своего забега некоторое время Ольга была лидером общего зачета, но затем ее опередили голландка Ирен Вюст и чешка Мартина Сабликова.

Серебро в "копилку" нашей сборной в тот же день принесли биатлонистка Ольга Вилухина, отлично проявившая себя в спринтерской гонке, и саночник Альберт Демченко, которого смог опередить только теперь уже двукратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Отметим, что для Демченко нынешние Игры стали седьмыми в карьере, что является рекордом зимних Олимпиад.

Первую золотую медаль России досрочно завоевали фигуристы в командном турнире. Сначала Евгений Плющенко мастерски откатал свою произвольную программу и принес сборной 10 очков. А затем, уже в статусе олимпийской чемпионки, 15-летняя Юлия Липницкая показала лучший результат, набрав 141.51 балла.

Юлия Липницкая. Фото: ИТАР-ТАСС

Несмотря на старт Олимпийских игр, не стоит забывать и про другие виды спорта. Так, в мини-футболе завершился чемпионат Европы, проходивший в бельгийском Антверпене. Российская сборная уверенно дошла до финала, обыграв в 1/4 команду Румынии (6:0), а в полуфинале сломив сопротивление испанцев в дополнительное время (4:3).

Но в финале российские футболисты уступили сборной Италии со счетом 1:3. Распечатать ворота нашей команды итальянцы смогли на 7-й минуте встречи – отличился Габриэль Лима. Через три минуты его однофамилец, только уже из российской сборной, восстановил равновесие в счете. Однако голы Мурило и Джассона установили окончательный результат - 3:1 в пользу сборной Италии, и Россия останавливается в шаге от победы на европейском первенстве.

Что касается большого футбола, то российские клубы активно готовятся к завершающей части чемпионата России. В Израиле завершился предсезонный турнир "Объединенный Суперкубок", в котором помимо российских ЦСКА и "Зенита" принимали участие также донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист".

В последнем матче московские армейцы уступили донецкому клубу и в итоге заняли последнее место. Несмотря на то, что в самом начале игры Зоран Тошич открыл счет, голы Дарио Срна и Тайсона Барселлоса Фреда принесли "Шахтеру" победу не только в этой игре, но и во всем турнире. Петербургский "Зенит", одержавший всего лишь одну победу, в итоговой таблице расположился на третьем месте.

Московский "Спартак", который в настоящий момент находится на сборе в Португалии, пополнился немецким полузащитником Патриком Эбертом. Для того, чтобы перейти в столичный клуб, футболисту пришлось расторгнуть контракт со своим теперь уже бывшим клубом "Вальядолидом". Таким образом, "Спартак" приобрел новичка из испанской Примеры абсолютно бесплатно.

Что посмотреть на этой неделе

12 февраля на Олимпиаде в Сочи стартует, пожалуй, самый интересный и зрелищный вид программы – мужской хоккей. Все игроки из Северной Америки прибыли в свои сборные, однако со своими партнерами смогут провести буквально несколько тренировок.

В первый же день турнира нас ждет интересное противостояние Чехии и Швеции. Это только групповой этап, но и звездные шведы, и ведомые своим ветераном Ягром чехи захотят начать турнир с победы над серьезным соперником.

Вратарь сборной России Семен Варламов. Фото: ИТАР-ТАСС

13 февраля сборная Россия начнет свой путь за золотом матчем с командой Словении. Наших хоккеистов ждет не самый сильный соперник и даже с учетом несыгранности команды россияне обязаны спокойно обыгрывать словенцев. Также в этот день состоится интересный матч в группе А, где встретятся Словакия и США. Американцы считаются одними из главных фаворитов Игр, но словаки, дошедшие четыре года назад до полуфинала в Ванкувере, способны испортить настроение своим соперникам на старте турнира.

Через два дня, 15 февраля, соперник у сборной России будет гораздо серьезней – команда США. Также стоит посмотреть матч, который пройдет 16 февраля - встречаются Канада и Финляндия.

Что касается биатлона, во вторник, 11 февраля, у женщин пройдет гонка преследования на 10 километров. 13 февраля мужчины выявят сильнейшего в индивидуальной гонке, девушки выступят в этом виде программы 14 февраля. В воскресенье также состоится мужской масс-старт на 10 километров.

На этой неделе в Сочи продолжатся соревнования фигуристов. 11 и 12 февраля станут известны обладатели золотых медалей у спортивных пар, 13-14 - в мужском одиночном катании. А 16 февраля на лед выйдут танцевальные пары со своей короткой программой.

Те, кому Олимпиада неинтересна или уже успела наскучить, могут посмотреть баскетбол. Очередной поединок ТОП-16 Евролиги проведет московский ЦСКА. 14 февраля армейцы отправятся в Турцию, где их соперником станет "Галатасарай". В настоящий момент московский клуб занимает второе место в группе F, турки находятся на 5-й позиции.

Даниил Адамов