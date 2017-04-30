Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля 2017, 16:45

Транспорт

"Ласточки" на МЦК 1 мая будут курсировать по графику выходного дня

Поезда "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать по графику выходного дня в понедельник, 1 мая. Об этом сообщается в официальном аккаунте Telegram кольцевой железной дороги.

Интервал в пять минут поезда будут держать с 12:30 до 18:30. Остальное время "Ласточки" будут прибывать на платформы каждые 10 минут.

Несмотря на график выходного дня, 1 мая поезда будут ходить чаще, чем в обычно. Вступает в силу новый график движения: интервалы в часы пик сократились с шести до пяти минут. В остальное время "Ласточки" будут следовать с интервалом в 10 минут вместо 12.

Новый график ввели, чтобы увеличить пропускную способность МЦК.

график движения интервалы МЦК ж/д и вокзалы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика