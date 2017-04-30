"Ласточки" на МЦК 1 мая будут курсировать по графику выходного дня

Поезда "Ласточки" на Московском центральном кольце (МЦК) будут курсировать по графику выходного дня в понедельник, 1 мая. Об этом сообщается в официальном аккаунте Telegram кольцевой железной дороги.

Интервал в пять минут поезда будут держать с 12:30 до 18:30. Остальное время "Ласточки" будут прибывать на платформы каждые 10 минут.

Несмотря на график выходного дня, 1 мая поезда будут ходить чаще, чем в обычно. Вступает в силу новый график движения: интервалы в часы пик сократились с шести до пяти минут. В остальное время "Ласточки" будут следовать с интервалом в 10 минут вместо 12.

Новый график ввели, чтобы увеличить пропускную способность МЦК.