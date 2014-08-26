В Дарвиновском музее появится амурозавр

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Дарвиновский музей ищет подрядчика для создания модели амурозавра. Учреждение готово выделить на это до 1,5 миллионов рублей.

Изготовителю модели доисторического ящера дадут 1,5 месяца на создание объекта и еще 45 дней на его доставку в музей.

Напомним, что Дарвиновский музей - один из наиболее современно оснащенных естественно-научных музеев России. Музей был основан по инициативе зоолога Александра Котца в 1907 году, хотя официальная дата его создания - 1922 год. Современное здание музея на улице Вавилова, 57 было открыто в 1995 году.

Сейчас в Дарвиновском музее посетителей ждет множество технических новинок: сенсорные экраны, электронные киоски, интерактивные столы, 3D-кинотеатр, цифровой планетарий. К 1 сентября в музее открывается новый интерактивный образовательный центр "Познай себя - познай мир" не имеющий аналогов за рубежом. Во вторник центр посетил Сергей Собянин. Мэр выразил надежду, что новые интерактивные музеи будут интересны для столичных школьников. "Я дам соответствующее поручение, чтобы наши школьники как можно чаще посещали музеи и узнавали об окружающей природе, истории развития человечества. Это будет полезно для них", - добавил Собянин.

Амурские ящерицы Фото:Wikimedia.org/Амурозавр Амурозавры жили на Земле в эпоху позднего Мелового периода, 74-65 миллионов лет назад. Местом их обитания являлась территория современной Амурской области, где и были обнаружен останки этих ящеров. Впервые кости представителей данного вида обнаружили на берегу реки Амур еще в 1902 году, но описание амурозавра палеонтологи составили только в 1991 году. Тогда же появилось и название "амурозавр" – "амурская ящерица". Кости и модель амурозавра сейчас хранятся в Хабаровском краеведческом музее. Фото:Wikimedia.org/Модель скелета амурозавра в музее Брюсселя Амурозавр относился к отряду птицетазовых и являлся достаточно миролюбивым существом: он питался травой, хотя, возможно, поедал и мелких насекомых, найденных в речном иле. Предполагаемый размер амурозавра - от 6 до 15 метров, вес взрослой особи достигал двух тонн. У амурских ящерицы имелись длинные хвосты и костяные гребни на головах, они передвигались на двух лапах, обитали возле водоемов, видели и слышали не очень хорошо, зато могли похвастаться отличным обонянием.