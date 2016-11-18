Активных граждан попросили выбрать место для нового здания центра госуслуг

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Горожанам предлагают обсудить новое расположение центра госуслуг в Косино-Ухтомском районе. Соответствующее голосование началось в мобильном приложении "Активный гражданин", сообщает пресс-служба госуслуг.
Сейчас центр "Мои Документы" в Косино-Ухтомском находится в двух зданиях. Они расположены в небольших помещениях в разных частях района – на улицах Большая Косинская и Святоозерская.
По просьбам жителей для центра подыскали новое просторное помещение на втором этаже в ТРЦ "Кожуховский" на ул. Лухмановская, дом 2. Большие площади позволят разместить в одном месте все службы, в том числе отделение МВД, а также открыть дополнительные окна приема.
Помимо этого, здание ТРЦ находится в 50 метрах от автобусной остановки и рядом со строящейся станции метро "Лухмановская".
Жителям района Косино-Ухтомский предлагают оценить в мобильном приложении "Активный гражданин" удобство расположения нового офиса "Мои Документы".
В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.
С 1 февраля следующего года в МФЦ можно будет заменить водительское удостоверение в случае его потери или окончания срока действия.
Работают столичные центры – с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю. Среднее время ожидания приема – 3 минуты.