Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Строительство гостиницы на улице Академика Королева отменили. Соответствующее решение приняла ГЗК на заседании 15 апреля, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Решение об отмене проекта было принято в связи с возражениями жителей соседних домов.

На данном участке сохранится автостоянка, которой пользуются местные жители.

Ранее m24.ru сообщало, что в этом году в столице введут в эксплуатацию двенадцать гостиниц на 1115 номеров.

Уже открыта гостиница аэровокзального комплекса "Внуково" площадью более 30 тысяч квадратных метров, которая находится на 2-й Рейсовой улице, дом 2. Она рассчитана на 440 номеров и обеспечен парковкой на 102 машино-места.

Как отметил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, популярность Москвы как туристического центра заметно выросла, и развитие гостиничного бизнеса особо актуально в преддверии Чемпионатом мира по футболу – 2018. Кроме того, крупные инвесторы такие, как Azimut, Hilton, Radisson заинтересованы в строительстве отелей в столице.