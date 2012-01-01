Поликлиники, МФЦ и ЗАГСы Москвы изменят режим работы в майские праздники в 2025 году

В начале мая москвичей ждут длинные выходные – с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е. В эти дни многие социальные учреждения перейдут на особый рабочий график. Подробнее – в нашем материале.

Поликлиники и ветеринарные службы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские взрослые поликлиники будут работать 1, 4, 8, 9 и 11 мая с 09:00 до 16:00, а 2, 3 и 10-го – с 09:00 до 18:00. Такие же часы работы будут у кабинетов ОРВИ и отделений оказания помощи на дому.

В свою очередь, детские 2, 3 и 10 мая будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00. В такие же часы, но во все праздничные дни будут работать кабинеты ОРВИ и оказываться помощь на дому.

Режим работы молочно-раздаточных пунктов не изменится – они будут открыты с 06:30 до 15:00.

Попасть в женские консультации 2, 3 и 10 мая можно будет с 09:00 до 18:00. А 1, 4, 8, 9 и 11-го с 09:00 до 16:00 останутся открытыми только те учреждения, которые имеют 10 и более участков.

Что касается государственных ветклиник, они будут открыты ежедневно, а Московская ветеринарная станция на улице Юннатов, дом 16а, – круглосуточно. Записать питомца на прием можно на портале mos.ru, в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" или по телефону контакт-центра +7 (495) 612⁠-12⁠-12. На звонки отвечают круглосуточно и без выходных.

Поддержка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей будет закрыт 5, 8, 9, 10 и 11 мая. А вот график Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки не изменится. Срочные социальные услуги для бездомных будут оказывать круглосуточно мобильные бригады "Социальный патруль", а также в отделениях по адресам Иловайская улица, дом 22а, строение 2, и Ижорская улица, дом 21, корпус 3.

24 часа в сутки будут работать службы психологической поддержки. Связаться со специалистами можно, набрав 051 на городском телефоне, +7 (495) 051 – на мобильном, а также в онлайн-чате психологической поддержки. По такому же графику будет работать горячая линия департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: +7 (495) 870⁠-44⁠-44.

Социальные центры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С 1 по 4 мая и с 8 по 11-е выходные дни в Центрах московского долголетия, центрах занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего", учебном центре "Профессионал", реабилитационном учреждении для людей с особенностями здоровья, а также в семейных центрах.

"Мои документы" будут закрыты только 1 и 9 мая (в том числе и офисы ЗАГС). В остальные дни работа не поменяется: районные центры открыты с 08:00 до 20:00, флагманские офисы – с 10:00 до 22:00. Однако время работы сотрудников ведомств, прием которых происходит в центрах госуслуг, нужно уточнять индивидуально, поскольку он может отличаться.

В свою очередь, Главархив Москвы тоже заработает по-другому: до 4 мая и с 7-го до 11-го будет закрыт читальный зал, а 5 и 6 мая заработает в обычном режиме. 12 мая он откроется в 09:30.

Дворцы бракосочетания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

1, 2, 8 и 9 мая объявлены выходными днями в столичных ЗАГСах. С 3-го по 7-е их график работы останется прежним. Однако Дворцы бракосочетания № 1 и 4 будут закрыты только 1 и 9 мая, а 8-го заработают в сокращенном режиме – с 09:00 до 17:00. Архивно-информационный отдел не будет работать с 1 по 4 мая и с 8 по 11-е.

Спецстоянки "Московского паркинга"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Получить разрешение на возврат эвакуированного автомобиля с 1 по 11 мая можно будет на следующих спецстоянках "Московского паркинга":

проезд Одоевского, владение 3 (круглосуточно);

проезд Энтузиастов, владение 3 (круглосуточно);

улица Вагоноремонтная, дом 4А (круглосуточно);

улица Дубовая Роща, владение 7А (с 10:00 до 22:00);

поселение Сосенское, квартал № 7, владение 1, строение 1 (с 10:00 до 22:00).

В свою очередь, приемная на улице Большой Почтовой, доме 7, строении 1, будет работать по графику:

5, 6 и 7 мая с 08:00 до 17:00 без перерыва на обед;

7-го прием граждан проведут c 09:00 до 16:00, перерыв на обед – c 12:00 до 13:00;

1–4 мая, 8–11 мая прием не осуществляется.

Узнать о местонахождении эвакуированного автомобиля можно по телефонам +7 (495) 539-54-54, 3210 (с мобильного, круглосуточно) и в приложении "Парковки России".

