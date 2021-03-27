Какие объекты погаснут в Москве 27 марта во время акции "Час Земли"

Москва в 13-й раз присоединится к ежегодной акции "Час Земли". На 60 минут в столице погаснет освещение главных городских объектов. Рассказываем, когда появилась традиция гасить огни и какие достопримечательности города на время спрячутся в ночи.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Что за акция?

"Час Земли" традиционно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Цель акции – формирование ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Поддержать начинание фонда очень просто: нужно всего лишь на 1 час, с 20:30 до 21:30, выключить свет и электроприборы. В этом году принять участие в акции также можно в социальных сетях. Достаточно лишь выключить свет в своих сторис в соцсетях.





Антон Кульбачевский руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Это час для того, чтобы задуматься и понять, что ты можешь сделать для планеты, страны и города. Эта идея настолько всем близка, что количество участников возрастает в геометрической прогрессии. Миллионы москвичей с удовольствием принимают участие в акции.

Впервые "Час Земли" провели в Австралии в 2007 году. Пару лет спустя акция стала самой массовой в истории человечества. С каждым годом число присоединившихся к флешмобу по всему миру растет.

В 2020 году "Час Земли" поддержали жители более 7,5 тысячи городов в 190 странах. По оценкам WWF, проведение акции каждый год затрагивает более миллиарда жителей планеты. Во время "Часа Земли" гаснет подсветка таких достопримечательностей, как Биг-Бен, Колизей и Эйфелева башня.

Россия присоединилась к "Часу Земли" в 2009 году. Ежегодно акцию в стране поддерживают от 16 до 20 миллионов человек. Несмотря на коронавирусные ограничения, она состоялась и в 2020 году. Впервые это произошло в онлайн-формате.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в этом году 27 марта подсветку с 20:30 до 21:30 отключат более 2 тысяч зданий и других городских объектов.

Директор WWF России Дмитрий Горшков отметил, что столицу акции в этом году выберут 30 марта. Чтобы это звание завоевал ваш город, необходимо зайти на сайт акции и отметить себя на карте. Кроме того, нужно максимально распространить информацию среди своих близких и знакомых в соцсетях.

При подведении итогов учтут количество отметивших себя на карте и численность города, подчеркнул Горшков. Городу-победителю фонд вручит специальный кубок.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

ГУМ, ЦУМ и Кремль

Московский Кремль, по решению Владимира Путина, в акции принимает участие с 2013 года. Внешнее освещение официальной резиденции российского президента на час перестанет работать и в этом году. Подсветка также погаснет на зданиях Госдумы, Совета Федерации и правительства Москвы.

Выключат освещение ГУМ, ЦУМ и Государственный исторический музей. Погрузятся в ночь Большой театр, парк "Зарядье", "Манеж" и храм Христа Спасителя. Погаснут Останкинская башня, сталинские высотки, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице. Присоединится к акции и стадион "Лужники".

Кроме того, в "Часе Земли" примут участие около 30 образовательных организаций Москвы. В рамках акции учебные заведения города временно выключат освещение фасадов своих зданий.



Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В дорогу – без света

В пресс-службе Московской железной дороги отметили, что с 20:30 до 21:30 выключат декоративную подсветку девять железнодорожных вокзалов столицы: Казанский, Ярославский, Ленинградский, Курский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Савеловский и Рижский.

В МЖД напомнили, что в 2020 году благодаря "Часу Земли" удалось сэкономить 214,4 кВт электроэнергии. К акции Российская железная дорога погасит подсветку на вокзалах и административных зданиях по всей стране.



Парки присоединяются

В акции "Час Земли" в этом году поучаствуют 13 парков столицы. В них отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон, сообщили в пресс-службе Мосгорпарка.

Например, в Парке Горького на час перестанет работать подсветка Арки главного входа. А в музее-заповеднике "Царицыно" во время "Часа Земли" погасят огни всего дворцового комплекса: Большой Дворец, Первый, Второй и Третий корпуса, Хлебный дом, Оранжерейный, Фигурный мосты и Большой мост через овраг.

Подсветку деревянного Дворца царя Алексея Михайловича отключат в музее-заповеднике "Коломенское". А в парке "Северное Тушино" у центральной площади на время потушат свет в кафе "Братья Гримм". Чтобы посетителям заведения не было грустно, им раздадут свечи и предложат насладиться живой музыкой.





пресс-служба Мосгорпарка В Измайловском парке будет отключена подсветка Большого и Малого колеса обозрения, подсветка здания дирекции и главного входа. Перовский парк отключит освещение знаковых объектов: входную группу и световую конструкцию с названием парка. В усадьбе Воронцово отключат подсветку моста через Большой Воронцовский пруд, а также освещение вокруг водоема.

К акции также присоединятся парки "Сокольники", "Фили", Таганский, Бабушкинский, Лианозовский и "Кузьминки".



Станет темнее и на ВДНХ. Здесь акцию поддержат в 12 раз подряд. В частности, на час выключат подсветку пяти знаковых объектов, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"Вечером в субботу на час будет выключена подсветка павильонов "Рабочий и колхозница", "Космос", "Земледелие", арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка, которая снова стала одним из популярнейших прогулочных мест на ВДНХ. Ее подсветку в рамках "Часа Земли" отключат впервые", – заявила заммэра.

Сергунина подчеркнула, что, так как на ВДНХ будет выключена только архитектурно-художественная подсветка, это никак не повлияет на безопасность прогулок посетителей.

К акции присоединится и телеканал Москва 24. Во время "Часа Земли" в студии будет выключен свет. Присоединяйтесь к акции и вы. Позаботимся о нашей природе вместе.