Эксперт рассказала о пользе классных часов по экологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Посвященные экологи классные часы полезны как для учеников младшей школы, так и для старшеклассников, заявила в разговоре с Pravda.Ru координатор регионального отделения "Российского движения школьников" Марий Эл Лариса Лоскутова.

Комментируя введение в Подмосковье классных часов, посвященных экологии, эксперт отметила, что для формирования у детей бережного отношения к природе можно использовать видеоматериалы, а также привлекать их к участию в "трудовых десантах".

"Я думаю, что, когда ребенок принимает участие в таких мероприятиях, он в следующий раз не бросит на землю мусор, не погубит дерево, не будет вытаптывать траву. Я думаю, это более эффективно, чем уроки", – пояснила эксперт.

Ранее сообщалось от открытии виртуальной лаборатории по робототехнике в библиотеке МЭШ. С ее помощью школьники смогут научиться моделировать и конструировать электронные устройства, а также проводить эксперименты не только на уроках, но и дома.