Закрываем сезон: как подготовить велосипед к зимовке

1 ноября официально завершается сезон городского велопроката. Многие к этому времени прячут велобайки в теплое место на зимовку, а есть и те, кто готовят их для катания по снегу. О том, как все это делать правильно, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хранить в тепле и с заботой

По мнению специалистов, главное условие зимнего хранения велосипедов – сухое теплое место без перепадов температуры. Часто люди хранят их на незастекленных балконах, где влажность и прочие погодные эффекты очень сильно ухудшают состояние велосипеда.

"Часто зимой ржавеют цепи и все "нежные" материалы. Поэтому лучше хранить велосипед в остекленном помещении либо в тех местах, где нет таких резких перепадов температуры: например, в гараже или другом помещении. Не страшно, если там будет минус пять или ноль, но важно, чтобы температура держалась на одном уровне", – пояснил координатор проекта "Общественный велоконтроль" Михаил Невелев.

Подспустить шины

Кроме того, оставляя велосипед на длительное время без использования, необходимо немного снизить давление воздуха в шинах. Так покрышки не испортятся к тому времени, когда можно будет снова выкатываться на улицу.

"Шины рассыхаются со временем, и если будет в них высокое давление, это может ухудшить их состояние. Если они будут полностью спущены, то для резины это тоже не очень хорошо, также будет дополнительная нагрузка на колесные диски", – отметил эксперт.

Кроме того, чтобы шины не потрескались, можно дополнительно смазать их глицерином.

Хорошо почистить

Также важно, чтобы велосипед во время простоя оставался чистым. Все навесное оборудование, такое как ручки переключения скоростей, тормоза, цепь от наличия грязи, начинают ржаветь и растягиваться.

"К поломке это может и не привести, но сильно уменьшает ресурс велосипеда. В дальнейшем это может повлечь повышенные затраты на настройку велосипеда и даже ремонт", – добавил собеседник портала Москва 24.

Повесить или поставить

Хранение велосипеда зимой в квартире может потребовать освобождения некоторого пространства. Самый удобный вариант – крюк в стене или специальная штанга. Велосипед, хранящийся в подвешенном состоянии, меньше всего подвержен износу. Причем подвесить его можно как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

"Если велосипед относится к классу продвинутых любительских, где применяются масляные вилки и гидравлические тормоза, я не скажу, что даже на них сильно повлияет вертикальное положение. При возвращении в горизонтальное положение это все быстро приходит в норму. Велосипед – достаточно неприхотливое транспортное средство", – пояснил Михаил Невелев.

Зимой по городу

Несмотря на морозную погоду, не все отказываются от велосипеда. Но для зимнего катания тоже нужна некоторая подготовка байка.

По словам куратора проекта по развитию велодвижения в России Let's bike it Владимира Кумова, по большому счету, столичным велосипедистам приходится легче, потому что зимой в Москве льда практически нет.

"Лед появляется довольно редко, но для надежности можно поставить шипованную резину. Большинство людей для поездок зимой ничего не смазывают, как-то сильно к этому не готовятся, и поездки проходят нормально", – отметил эксперт.

"Обычный городской велосипед должен зимой выживать, – добавил Кумов. – Если посмотреть на другие страны Европы или на Канаду, то большинство велосипедов круглогодично находятся на улице. Конечно, если оставить на улице дорогой велосипед, то это будет неправильно, потому что он, скорее всего, более подвержен низкой температуре".

Между тем обязательно нужно мыть и сушить велосипед после каждой поездки – это единственное неудобство, так как талый снег и грязь могут повлиять на состояние велобайка.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При этом нужно помнить, что в сильный мороз (при температуре минус 25 градусов и ниже) у велосипеда все-таки меняется поведение. "Например, на морозе дубеет вилка и замедляется переключение передач, так как тросики примерзают и скрипят", – рассказал Михаил Невелев.

Подготовиться к зимнему катанию нужно и самому велосипедисту. Для этого необходимо одеться в легкую спортивную одежду, которая сохраняет тепло.

Что касается велосипедов городского проката, они предназначены для эксплуатации в суровых условиях: от -40 до +85 градусов по Цельсию. Они созданы специально для круглогодичного хранения на улице. Рамы могут быть разрушены только при аварии или если они окажутся под длительным воздействием воды. Подобные велосипеды в круглогодичном режиме использует нью-йоркский прокат.

Тем не менее, по окончании сезона сервисные бригады собирают их и отвозят на хранение в специальные ангары.