Бутылки, крышки и бумага: где в Москве принимают вторсырье на переработку

За девять месяцев 2023 года в Москве собрали около 1,2 тонны вторсырья. К таким отходам относятся бумага, пластиковые и стеклянные бутылки, текстиль – в общем, все, что можно переработать и использовать повторно. Разбираемся, где в столице принимают вторичное сырье и как его правильно сдавать.

Пункты приема от Мосприроды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Вторсырье принимают на некоторых природных территориях и в эколого-просветительских центрах ГПБУ "Мосприрода".

В экоцентр "Битцевский лес" можно принести бумагу, металл, стеклотару, некоторые виды пластика. Адрес: Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3. Прием проходит с 08:00 до 17:00.

В "Экошколе Кусково" собирают бумагу, стекло, пластик, крышки, одежду для проекта "Добрые вещи", а также обувь в рамках акции "Доброобувь". Адрес: 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1. Время работы: понедельник-пятница и воскресенье с 10:00 до 17:00.

В ландшафтном заказнике "Теплый Стан" принимают ненужные вещи в хорошем состоянии: одежда, обувь, ремни, сумки, текстиль, детские игрушки, подушки и оделяла. Адрес: улица Островитянова, дом 10. Пункт работает круглосуточно.

"Собиратор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Проект принимает бумагу и тонкий картон: газеты, журналы, листовки, тетради, альбомы, упаковки от яиц, а также втулки от туалетной бумаги. Еще туда можно принести бесцветные, голубые, зеленые, коричневые пластиковые бутылки, тары от стеклоомывающей жидкости, кетчупа, соусов, флаконы и банки из-под бытовой химии и косметики.

Сотрудники "Собиратора" просят сдавать только чистые емкости. Полный список вторсырья можно посмотреть на сайте проекта.

Адрес: Кавказский бульвар, дом 56, строение 12.

Экоцентр "Сборка"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичи могут отнести в пункт приема бумажные стаканчики и картонные подставки для них, офисную бумагу с черно-белой печатью, непрозрачные пластиковые и стеклянные бутылки всех оттенков, крышки от емкостей, блистеры от лекарств, упаковки от контактных линз, алюминиевые капсулы для кофемашин. Организаторы просят, чтобы все предметы были чистыми, этикетку при этом можно оставить.

Адрес: Потаповский переулок, дом 5, строение 2.

"Добрые крышечки"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Организаторы собирают только пластиковые чистые крышки: от газировки, воды, молочных продуктов, масла, витаминов. Кроме того, туда можно принести крышки от всех напитков в упаковке Tetra Pak, например соков. Также здесь принимают колечки и ручки от бутылок. Перед передачей в пункт их необходимо очистить, цвет при этом может быть любой.

Однако нельзя приносить крышки с маркировкой, от контейнеров для пищевых продуктов, стаканчиков кофе и бытовой химии. Все собранные отходы отправляются на завод, который перечисляет деньги проекту. Эти средства идут на помощь детям-сиротам.

Адрес: местонахождение пунктов сбора в Москве можно узнать на сайте проекта. При этом нужно быть внимательными: есть точки, где принимают небольшие пакетики с крышками, а есть те, где берут отходы, собранные строго в 4-, 5- и 6-литровых канистрах.

Makulatura.Online

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В пункт приема проекта можно сдать все виды бумаги от обрезков до журналов и книг, после чего получить за это деньги. Сумма зависит от предварительной сортировки (если бумага сложена по категориям, цена выше), качества, чистоты и объема. Кроме того, стоимость будет выше за прессованную в кипы макулатуру.

Адрес: улица Левобережная, дом 6А.