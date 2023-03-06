Вторая жизнь вещей: куда сдать ненужную одежду и мебель в Москве

Конец зимы – отличное время разобраться дома и избавиться от лишних вещей. Если есть вышедшая из моды одежда, старое постельное белье, бабушкин хрусталь или ненужная мебель, не спешите выбрасывать все это. В Москве есть проекты, которые помогут найти таким предметам новое применение. Подробнее – в нашем материале.



"Второе дыхание"

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Что принимают? Мужскую, женскую, подростковую и детскую одежду, а также домашний текстиль (кроме ковров, подушек и одеял) в любом состоянии. Обувь, сумки и ремни можно отдать только в случае, если они не имеют дефектов. Нельзя приносить ношеное нижнее белье, колготки и носки.

Как сдать? Можно положить вещи в контейнеры, принести в пункты приема или в благотворительные магазины фонда Charity Shop. Адреса точек указаны на сайте проекта. Также жители Москвы и области могут оставить заявку на вывоз одежды курьером. Но в этом случае принимают вещи только в хорошем состоянии.

Одежду, пригодную к носке, передают нуждающимся. Еще часть вещей выставляется на продажу. Предметы с дефектами отправляют на переработку.



"Добрые вещи"

Что принимают? Одежду, обувь, аксессуары, детские игрушки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь – лыжи, коньки, ролики, скейтборды, велосипеды. Важно, чтобы все предметы были пригодны к использованию. Не принимают посуду, книги, технику, мебель, канцтовары, детские кровати, матрасы.

Как сдать? Можно прийти в пункт приема, где ваши вещи заберут сотрудники, или отнести их в контейнер. Адреса точек указаны на сайте проекта.

Также москвичи могут заказать бесплатный вывоз из дома курьером. Для этого необходимо оставить заявку на сайте или по телефону 8 (495) 744-76-93.

Собранные вещи передаются малоимущим и многодетным семьям, родителям-одиночкам, опекунам, людям с ограниченными возможностями и несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей.



"Доброворот"

Что принимают? Женскую, детскую, мужскую одежду только из натуральных тканей (хлопок, лен, шерсть, шелк) как в хорошем состоянии, так и непригодную для использования. Аксессуары – ремни, сумки, перчатки, шляпы, зонты, а также обувь без дефектов. Кроме того, москвичи могут принести постельное белье и домашний текстиль, детские игрушки, одежду для животных, колготки и чулки. Сдать нижнее белье можно исключительно новое, с бирками.

Организаторы предупреждают, что не принимают вещи из искусственных материалов, так как их нельзя переработать. Также весь текстиль и обувь должны быть чистыми.

Как сдать? Вещи необходимо принести в специальный контейнер. Адреса ящиков можно найти на сайте проекта.

Непригодная для повторного использования одежда отправляется на переработку. Вещи в хорошем состоянии выставляют на продажу.



"Чумодан"

Что принимают? Старую одежду, обувь, современную мебель, посуду, книги, детские игрушки, технику, сувениры. Нельзя приносить пианино, старую советскую мебель, стройматериалы.

Как сдать? Оставить заявку на сайте проекта с примерным списком вещей. Если у вас есть крупногабаритные предметы, важно указать это – за ними пришлют специальную машину. Сотрудник назначит время и дату приезда курьера.



Вещи, пригодные к использованию, отправляются на социальные распродажи, которые организуют со вторника по субботу. Предметы с дефектами отправляются на переработку. Инвалидные коляски, детские вещи, кровати, канцтовары отдают нуждающимся. Старый текстиль и одеяла отвозят в приюты для животных.



"Лавка радостей"

Что принимают? Женскую, мужскую, детскую одежду, обувь, аксессуары, сувениры, технику и даже использованные батарейки. При этом все предметы гардероба должны быть чистыми, а электроника – пригодной к использованию. Не принимают здесь мягкие детские игрушки, книги, мебель.

Как сдать? Принести вещи в любой из магазинов проекта. Также можно оставить их на складе, который работает ежедневно и круглосуточно. Адреса точек указаны на сайте проекта.

Пригодные к использованию вещи отвозят нуждающимся. Еще часть вещей продается в благотворительных магазинах.

