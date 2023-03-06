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Общество

Вторая жизнь вещей: куда сдать ненужную одежду и мебель в Москве

Конец зимы – отличное время разобраться дома и избавиться от лишних вещей. Если есть вышедшая из моды одежда, старое постельное белье, бабушкин хрусталь или ненужная мебель, не спешите выбрасывать все это. В Москве есть проекты, которые помогут найти таким предметам новое применение. Подробнее – в нашем материале.

"Второе дыхание"

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Что принимают? Мужскую, женскую, подростковую и детскую одежду, а также домашний текстиль (кроме ковров, подушек и одеял) в любом состоянии. Обувь, сумки и ремни можно отдать только в случае, если они не имеют дефектов. Нельзя приносить ношеное нижнее белье, колготки и носки.

Как сдать? Можно положить вещи в контейнеры, принести в пункты приема или в благотворительные магазины фонда Charity Shop. Адреса точек указаны на сайте проекта. Также жители Москвы и области могут оставить заявку на вывоз одежды курьером. Но в этом случае принимают вещи только в хорошем состоянии.

Одежду, пригодную к носке, передают нуждающимся. Еще часть вещей выставляется на продажу. Предметы с дефектами отправляют на переработку.

"Добрые вещи"

Фото: vk.com/dobro_ve

Что принимают? Одежду, обувь, аксессуары, детские игрушки, подушки и одеяла, спортивный инвентарь – лыжи, коньки, ролики, скейтборды, велосипеды. Важно, чтобы все предметы были пригодны к использованию. Не принимают посуду, книги, технику, мебель, канцтовары, детские кровати, матрасы.

Как сдать? Можно прийти в пункт приема, где ваши вещи заберут сотрудники, или отнести их в контейнер. Адреса точек указаны на сайте проекта.

Также москвичи могут заказать бесплатный вывоз из дома курьером. Для этого необходимо оставить заявку на сайте или по телефону 8 (495) 744-76-93.

Собранные вещи передаются малоимущим и многодетным семьям, родителям-одиночкам, опекунам, людям с ограниченными возможностями и несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей.

"Доброворот"

Фото: dobrovorot.su

Что принимают? Женскую, детскую, мужскую одежду только из натуральных тканей (хлопок, лен, шерсть, шелк) как в хорошем состоянии, так и непригодную для использования. Аксессуары – ремни, сумки, перчатки, шляпы, зонты, а также обувь без дефектов. Кроме того, москвичи могут принести постельное белье и домашний текстиль, детские игрушки, одежду для животных, колготки и чулки. Сдать нижнее белье можно исключительно новое, с бирками.

Организаторы предупреждают, что не принимают вещи из искусственных материалов, так как их нельзя переработать. Также весь текстиль и обувь должны быть чистыми.

Как сдать? Вещи необходимо принести в специальный контейнер. Адреса ящиков можно найти на сайте проекта.

Непригодная для повторного использования одежда отправляется на переработку. Вещи в хорошем состоянии выставляют на продажу.

"Чумодан"

Фото: chumodan.com

Что принимают? Старую одежду, обувь, современную мебель, посуду, книги, детские игрушки, технику, сувениры. Нельзя приносить пианино, старую советскую мебель, стройматериалы.

Как сдать? Оставить заявку на сайте проекта с примерным списком вещей. Если у вас есть крупногабаритные предметы, важно указать это – за ними пришлют специальную машину. Сотрудник назначит время и дату приезда курьера.

Вещи, пригодные к использованию, отправляются на социальные распродажи, которые организуют со вторника по субботу. Предметы с дефектами отправляются на переработку. Инвалидные коляски, детские вещи, кровати, канцтовары отдают нуждающимся. Старый текстиль и одеяла отвозят в приюты для животных.

"Лавка радостей"

Фото: lavkafond.ru

Что принимают? Женскую, мужскую, детскую одежду, обувь, аксессуары, сувениры, технику и даже использованные батарейки. При этом все предметы гардероба должны быть чистыми, а электроника – пригодной к использованию. Не принимают здесь мягкие детские игрушки, книги, мебель.

Как сдать? Принести вещи в любой из магазинов проекта. Также можно оставить их на складе, который работает ежедневно и круглосуточно. Адреса точек указаны на сайте проекта.

Пригодные к использованию вещи отвозят нуждающимся. Еще часть вещей продается в благотворительных магазинах.

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