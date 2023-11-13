Почти 1,2 миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев 2023 года

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

С января по сентябрь 2023 года в Москве собрали почти 1,2 миллиона тонн вторичного сырья. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖК и благоустройства Петр Бирюков.

"За январь – сентябрь при сортировке было выделено и направлено на переработку почти 1,2 миллиона тонн вторсырья, что превышает предыдущий аналогичный показатель", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

По словам Бирюкова, в столице сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора. До ее начала в 2020 году в городе собирали 450 тысяч тонн вторсырья за год.

Для раздельного сбора мусора во дворах и около объектов социнфраструктуры установлены более 60 тысяч специальных контейнеров. Сбор и вывоз отходов осуществляют около тысячи мусоровозов.

Рекордный объем вторсырья удалось собрать в 2022 году – около 1,5 миллиона тонн. Участие в программе осуществляется на добровольной основе.

Ранее в России предложили давать скидку на парковочные места водителям, участвующим в раздельном сборе мусора. Подобными мерами инициаторы надеются привлечь внимание граждан к сортировке отходов, тем самым повлиять на экологическую ситуацию в стране.

