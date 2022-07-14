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Как в Москве прошло самое яркое суперлуние этого года

Супер-Луна: каким московские фотографы увидели одно из самых красивых явлений
город

В ночь с 13 на 14 июля москвичи наблюдали в небе суперлуние. Оно происходит, когда в полнолуние спутник Земли максимально приближается к планете. Москва 24 собрала самые красивые фото.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Супер-Луна

Накануне, 13 июля в 12:09 по московскому времени, естественный спутник приблизился к нашей планете на минимальное в текущем году расстояние – 357 263 километра. Полная Луна взошла над столицей в 21:38.

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Всю ночь до восхода Солнца супер-Луна сияла в созвездии Стрельца. Причем в разных местах страны цвет Луны отличался. Например, москвичи запечатлели ее белой и желтой, а жители Санкт-Петербурга – красной.

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Ученые объясняют такие различия местными атмосферными условиями. Например, если Луна низко над горизонтом, то она будет красной.

По словам астрономов, это суперлуние стало самым ярким в 2022 году.

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Обычно в год можно наблюдать 3–4 подобных астрономических явления. Следующее суперлуние будет через месяц – 12 августа.

Кстати, в этот период астропсихологи советуют не выяснять отношения и не назначать важные встречи: лучше отложить разговор на несколько дней. Кроме того, имеет смысл заняться физической активностью или в полной мере отдаться работе или творчеству.

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