Инсталляции и живые цветы: как Москву украсили ко Дню города

В Москве установили более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций в честь Дня города, который пройдет 9 и 10 сентября. К празднику украсили мосты, магистрали, площади вокзалов и другие общественные пространства. Подробнее – в нашем материале.

Флаги, инсталляции, подсветка

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства г. Москвы

К праздничным выходным сотрудники комплекса городского хозяйства украсили Москву флагами, плакатами и праздничными конструкциями. В общей сложности специалисты установили более 4,5 тысячи декораций – их можно увидеть на главных мостах и магистралях, привокзальных площадях, въездах в город и других общественных пространствах.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ключевым элементом концепции стало слово "Москва" и число 876 – именно столько лет исполняется в этом году российской столице.

На Пушкинской площади можно увидеть инсталляцию из световых букв, сложенных в слово "Москва". На Поклонной горе появилась цифровая стела с лучшими видами столицы и фотовыставка. В парке "Зарядье" установлена объемная конструкция "С Днем рождения, Москва". На городских библиотеках, остановках и афишных стендах разместили более тысячи поздравительных плакатов. В пешеходных зонах появились арки с живыми цветами, интерактивные конструкции и места отдыха с качелями.

"Архитектурно-художественная подсветка зданий 9 и 10 сентября будет работать в праздничном режиме. На цифровых билбордах и медиафасадах ряда домов на Новом Арбате покажут видеоролики, посвященные Дню рождения столицы", – рассказал Бирюков.

Он подчеркнул, что для украшения города специально ничего не закупалось: все конструкции используются повторно за счет передекорирования и замены праздничных полотен.

Коммунальная техника и клумбы

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

Столичную коммунальную технику украсили тематическими наклейками. Плакаты выполнены в виде монохромных надписей и разноцветных изображений, в центре которых слова "Москва–876" и "День города". Их можно увидеть на уборочных и поливомоечных машинах, катках для укладки асфальта, подъемниках для промывки мостов и памятников, на автомобилях аварийных служб.

Кроме того, поздравительные стикеры украсили передвижную химико-биологическую лабораторию "Мосводоканала", которая проводит анализы воды, машины ПАО "Россети Московский регион" и ГУП "Мосводосток".

Также коммунальные службы освежили столичные клумбы.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ко Дню города <...> обновили цветники: прорыхлили землю, провели прополку, убрали пожелтевшие соцветия и высадили дополнительную рассаду.

Бирюков отметил, что в этом году площадь клумб составила 880 тысяч квадратных метров. Самые большие и красочные располагаются на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Новом Арбате, Кутузовском проспекте и в парке Победы.

