Кинологи предложили ввести права на собаку

Ввести экзамен на право владения псом для будущих собаководов предложил в среду президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Желающие приобрести четвероногого друга, согласно инициативе, вначале должны будут научиться азам грамотного обращения с животным, а после получить права – подобно документам на вождение автомобиля. Читайте о том, как идею встретили сабаководы и депутаты.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

По словам Владимира Голубева, в сдачу "техминимума" должны войти основы дрессировки, элементарная зоопсихология и правила ухода за питомцем.

"Владение собакой требует определенной подготовки. Сейчас в большинстве случаев эта подготовка ограничивается лекцией, прочитанной заводчиком, у которого берут щенка. Но, возможно, было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу "техминимумов" для начинающих владельцев собак", – рассказал Владимир Голубев.

Он отметил, что обязанность любого собаковода воспитать собаку так, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих людей, а желающий приобрести четвероногого друга сможет стать его владельцем только после обучения.



Все то же самое, как вы получаете права на автомобиль. Не должно быть такого , что вы дарите своему ребенку на день рождения: леденец, игрушку и собаку, которая через полгода вырастет, станет ребенку ненужной и пополнит стаю бродячих собак.

"Права на владение собакой необходимо получать на все существующие породы, при этом ввести новшество нужно для начинающих собаководов, кто только собирается завести питомца", – пояснил Владимир Голубев.



По словам директора по управлению и корпоративно-правовым отношениям РКФ Александра Синяка, проходить обучение и сдавать экзамен будущие владельцы смогут в клубах собаководов, существующих по всей стране, а, кроме того, пройти курс можно будет онлайн на сайте РКФ.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предложение о введении прав на владение собакой кинологи намерены рекомендовать Государственной думе, сообщил Александр Синяк. "Законодатели, например, могут обязать заводчиков не отдавать собаку, если ее будущий владелец не прошел обучение и не получил на нее права", – предполагает представитель РКФ.

Однако, по его словам, единой концепции по программе обучения собаководов пока нет. "Сейчас наши эксперты изучают иностранный опыт, общаются с зарубежными экспертами, пытаемся адаптировать обучающие программы под существующее законодательство", – добавил Александр Синяк.

К введению прав на владение собакой готовы заводчики, при этом требования к обучению пород должны быть разными, считает вице-президент национального клуба породы "Такса" Екатерина Домогацкая.

"Служебной собаке нужна одна дрессировка, охотничьей – другая, а для владения маленькой собакой можно сделать тест. В процессе обучения владелец должен изучить особенности породы, которую собирается завести, сделать правильный выбор, чтобы собака жила ту жизнь, которую ей положено прожить. Если я заведу таксу и посажу ее на диван, то загублю ее, не дав ей раскрыться", – убеждена собаковод.

Ввести обучение и экзамен на право владения собакой Российская кинологическая федерация (РКФ) может только для своих членов, но это не должно коснуться тех, кто уже владеет собакой, считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Для тех людей, которые уже владеют животными, никаких ограничений вводить нельзя, так как это может привести к массовому избавлению от питомцев.



Бурматов пояснил, что если у человека уже есть собака, а его обяжут пройти обучение и сдать экзамен, то есть риск, что он просто ее выкинет. Однако на уровне федерации экзамен и права могут быть введены. "РКФ – серьезная организация, семь миллионов членов, поэтому они могут для челнов организации вводить какие-то дополнительные правила владения собаками, это не запрещено законом. Если эта мера будет иметь успех, то ее можно изучить и обсудить с экспертным сообществом", – добавил парламентарий.