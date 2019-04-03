Кинологи предложили ввести права на собаку

Ввести экзамен на право владения псом для будущих собаководов предложил в среду президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. Желающие приобрести четвероногого друга, согласно инициативе, вначале должны будут научиться азам грамотного обращения с животным, а после получить права – подобно документам на вождение автомобиля. Читайте о том, как идею встретили сабаководы и депутаты.
По словам Владимира Голубева, в сдачу "техминимума" должны войти основы дрессировки, элементарная зоопсихология и правила ухода за питомцем.
"Владение собакой требует определенной подготовки. Сейчас в большинстве случаев эта подготовка ограничивается лекцией, прочитанной заводчиком, у которого берут щенка. Но, возможно, было бы правильнее возродить советские традиции или обратиться к опыту зарубежных стран, практикующих сдачу "техминимумов" для начинающих владельцев собак", – рассказал Владимир Голубев.
Он отметил, что обязанность любого собаковода воспитать собаку так, чтобы она была управляема, предсказуема и комфортна для окружающих людей, а желающий приобрести четвероногого друга сможет стать его владельцем только после обучения.
"Права на владение собакой необходимо получать на все существующие породы, при этом ввести новшество нужно для начинающих собаководов, кто только собирается завести питомца", – пояснил Владимир Голубев.
По словам директора по управлению и корпоративно-правовым отношениям РКФ Александра Синяка, проходить обучение и сдавать экзамен будущие владельцы смогут в клубах собаководов, существующих по всей стране, а, кроме того, пройти курс можно будет онлайн на сайте РКФ.
Предложение о введении прав на владение собакой кинологи намерены рекомендовать Государственной думе, сообщил Александр Синяк. "Законодатели, например, могут обязать заводчиков не отдавать собаку, если ее будущий владелец не прошел обучение и не получил на нее права", – предполагает представитель РКФ.
Однако, по его словам, единой концепции по программе обучения собаководов пока нет. "Сейчас наши эксперты изучают иностранный опыт, общаются с зарубежными экспертами, пытаемся адаптировать обучающие программы под существующее законодательство", – добавил Александр Синяк.
К введению прав на владение собакой готовы заводчики, при этом требования к обучению пород должны быть разными, считает вице-президент национального клуба породы "Такса" Екатерина Домогацкая.
"Служебной собаке нужна одна дрессировка, охотничьей – другая, а для владения маленькой собакой можно сделать тест. В процессе обучения владелец должен изучить особенности породы, которую собирается завести, сделать правильный выбор, чтобы собака жила ту жизнь, которую ей положено прожить. Если я заведу таксу и посажу ее на диван, то загублю ее, не дав ей раскрыться", – убеждена собаковод.
Ввести обучение и экзамен на право владения собакой Российская кинологическая федерация (РКФ) может только для своих членов, но это не должно коснуться тех, кто уже владеет собакой, считает председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Бурматов пояснил, что если у человека уже есть собака, а его обяжут пройти обучение и сдать экзамен, то есть риск, что он просто ее выкинет. Однако на уровне федерации экзамен и права могут быть введены. "РКФ – серьезная организация, семь миллионов членов, поэтому они могут для челнов организации вводить какие-то дополнительные правила владения собаками, это не запрещено законом. Если эта мера будет иметь успех, то ее можно изучить и обсудить с экспертным сообществом", – добавил парламентарий.