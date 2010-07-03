Хозяин жестоко подшутил над своей собакой

В Сети опубликовали самый обидный первоапрельский розыгрыш. Хозяин предложил своей собаке на выбор два блюда – корм или мясо. Пес сделал свой выбор, но был жестоко обманут, мяса не было, была лишь картинка с изображением еды, а в обеих мисках лежал корм.