Мутко не хочет возвращаться на пост главы РФС – эксперт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Выборы нового президента Российского футбольного союза пройдут 2 сентября. Такое решение было принято на заседании исполнительного комитета РФС.

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" о возможных преемниках Николая Толстых, полномочия которого были досрочно прекращены 31 мая.

"Наиболее реальны две кандидатуры. Первая – Валерий Газаев, который уже озвучил свою программу. Но все футбольное сообщество на данный момент напирает на кандидатуру Виталия Мутко при совмещении с постом министра спорта. Но, как можно понять из его комментариев, он не горит желанием возвращаться на пост руководителя РФС.

Сужать свои полномочия не в его интересах. Мне кажется, он не хочет покидать кресло министра спорта. Хотя если взять последнее десятилетие российского футбола, при Мутко была самая понятная и четко выстроенная система", – сказал он.

Добавим, исполком Российского футбольного союза выступил за то, чтобы главный тренер нашей сборной Фабио Капелло оставался на своем посту. Однако окончательное решение будет принимать руководство Российского футбольного союза.

Ранее m24.ru сообщало, что бизнесмен Алишер Усманов помог РФС рассчитаться с долгами по зарплате Капелло.

Усманов уже кредитовал РФС на 400 миллионов рублей. Теперь, по словам бизнесмена, он выделил организации еще 300 миллионов рублей. При этом его компании разрабатывают возможность заключения спонсорского контракта с РФС. Предположительно, спонсором может выступить "Мегафон".

Общая сумма, которую предоставил РФС Усманов, покрывает всю задолженность РФС перед итальянским специалистом на сегодняшний день. Дальнейшие переговоры об условиях расторжения контракта с Капелло предстоит вести Виталию Мутко.

Согласно контракту итальянца, в случае одностороннего прекращения контракта по инициативе работодателя – Российского футбольного союза – Капелло должен будет получить 21,6 миллиона евро, то есть полную сумму договора (32,6 миллиона) минус уже выплаченную ему зарплату с 24 января 2014 года. Совокупный долг РФС оценивают в сумму от 1,4 до 2 миллиардов рублей.